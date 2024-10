Los K vs. los M por una cafetera: No llores por mi Argentina

"Desde que llegó este Gobierno hizo hincapié en cortar con gastos superfluos o innecesarios, sobre todo los de la “casta política”. Y la gente lo banca. Es por eso que molesta bastante que la Secretaria de Niñez y Familia, Yanina Nano Lembo, compre una cafetera de alta gama para su despacho por 2 palos. Con fondos públicos. Es más de lo que cobra casi cualquier trabajador, registrado o no. Y no es todo: hay otros tres millones en servicio de catering del mismo organismo. Y es justo de la funcionaria a cargo de “los más vulnerables”. No es la guita, que no existe para el Estado. Es el gesto. Y la contradicción."

Minuto: precios de cafeteras hay muchos. La dispersión es notable. ¿Había alguna directiva sobre modelo y/o precio? Afirmar "se supone que la pobreza... " es una estupidez similar a "compro la más cara porque es la que usamos todos todo el día".

cafetera.jpg

Los K

El argumento de los K -que van desde el influencer contestatario Juan Grabois al vicepresidente del Instituto Patria, Pablo Javier Zurro, alcalde de Pehuajó, el que acaba de perder el juicio contra el concejal psiquiatra que lo diagnosticó-:

"Tras el escándalo por los alimentos retenidos en galpones, las renuncias y salidas, ahora se dieron a conocer gastos en catering y en una cafetera de lujo por $5 millones. Se da en un contexto donde más de la mitad del país se encuentra en la pobreza y el número haciendo a más del 60% en el caso de niños y adolescentes.

Los gastos provienen de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Yanina Nano Lembo. Según trascendió, la cartera adquirió la semana pasada una cafetera automática por casi $2 millones. Se trata de un electrodoméstico automático marca 'Philips', con un dispositivo para leche, cuya compra fue firmada por Nano Lembo y el director patrimonial Fabricio Mariano Piazzi.

A esto se suma el desembolso de $3 millones a Brazzi Catering el pasado 8 de octubre, que incluyó desayuno, almuerzo y coffee break. Del evento participaron Pettovello junto a funcionarios provinciales. El encargado de esta compra fue el subsecretario de políticas familiares, Arnoldo Ariel Scherrer Vivas, quien solicitó "50 desayunos, 100 almuerzos, 50 coffe break" junto a la vajilla, mantelería, personal y mesas necesarios.

La nueva polémica con Capital Humano se da en un complicado contexto social, con los reclamos de la comunidad universitaria tras el veto a la Ley de Financiamiento, que provocó fuertes reclamos de docentes y estudiantes que aún continúan, y con más de la mitad del país que se encuentra en situación de pobreza. A pesar de el gasto de más de 5 millones de pesos en catering y en una cafetera de lujo, según la propia cartera, este año la ejecución presupuestaria para asistencia alimentaria se ha recortado un 40%. (...)".

Pero al final, Casa Rosada cerró el debate.

Vocero presidencial, Manuel Adorni:

"En cuanto la Ministra de Capital Humano Sandra Pettovello se enteró de la situación de la compra de la cafetera le pidió la renuncia a la Subsecretaria de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez y Familia. Fin."

¿Quién ganó y quién perdió? Cada uno rescata su victoria. ¿Qué le aportó a la opinión pública el debate? Según los K, que los M son truchos. Según los M, que castigan al culpable sin tregua.

En cuanto a la Argentina, sigue en el chiquitaje. El Gran Tema Nacional fue el precio de una cafetera que ni siquiera puede considerarse una corrupción sino falta ética. Dejate de embromar....

