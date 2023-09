Llega el veredicto final por la valija más famosa en tiempos de elecciones

En el juicio, el fiscal Marcelo Agüero Vera no pidió pena para Echegaray al considerar que no había pruebas en su contra con lo cual, al no haber otros acusadores, es probable que, de coincidir con el criterio el Tribunal, será absuelto En el juicio, el fiscal Marcelo Agüero Vera no pidió pena para Echegaray al considerar que no había pruebas en su contra con lo cual, al no haber otros acusadores, es probable que, de coincidir con el criterio el Tribunal, será absuelto

Sí, pidió ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico la pena de cinco años para el ex ministro De Vido por el delito de "contrabando de divisas"

Claudio Uberti junto a Julio De Vido en una vieja postal del poder kirchnerista. Claudio Uberti y Julio de Vido en una vieja postal K.

El avión aterrizó pasadas las 2 de la madrugada. Y, según se probó en el juicio, la que terminó descubriendo el dinero en la valija fue María de Luján Telpuk, por entonces agente de la PSA.

Ante la primera pregunta, Antonini Wilson respondió que llevaba libros. Telpuk insistió y el venezolano aseguró que transportaba "libros y unos papelitos". En ese momento, la agente de la PSA decidió abrir la valija y descubrió el dinero. "¿Cuánto dinero lleva?", fue la pregunta obligada. "Unos US$60.000", habría respondido el venezolano.

Antonini Wilson fue trasladado a una oficina donde se contó el dinero. Uzcátegui Specht fue testigo de toda la situación. Luego se sumaron los otros funcionarios aduaneros implicados.

Durante el recuento del dinero, el venezolano se mantuvo callado, según relataron varios testigos. Sin embargo, Daniel Ingrosso, por entonces jefe de Telpuk, declaró que durante el procedimiento tuvo un breve intercambio con Antonini Wilson, quien aseguró ser "un empresario de la carne" que "venía a invertir".

Tras el episodio, el venezolano participó de un acto en la Casa Rosada y se volvió a Miami. El gobierno de Néstor Kirchner intentó a través de varios emisarios que el venezolano fuera a retirar el dinero y pagara la multa. Pero no lo convencieron. Desde entonces, la justicia argentina reclamó, sin éxito, su extradición ante las autoridades de Estados Unidos.

antonini.png El hombre de la valija, Antonini Wilson, jamás volvió a la Argentina.

Antonini Wilson jamás volvió, y el origen del dinero nunca se estableció fehacientemente y su presunto destino se garabateó en el aire...

13 años de investigación

La investigación de la Justicia duró 13 años y estuvo a punto de prescribir. Ocurre que Uberti tuvo falta de mérito durante diez años. Cuando el caso iba a quedar en la nada, el juez Pablo Yadarola procesó a De Vido y Echegaray, que por su condición de ex funcionarios pudieron extender los plazos de prescripción. En ese momento también fueron procesados Bereziuk (luego sobreseída por la Cámara), Ezequiel Espinosa y los funcionarios aduaneros.

Durante su alegato, el fiscal Marcelo Agüero Vera sostuvo que durante el juicio oral se probó que el empresario venezolano intentó ingresar al país una valija con casi 800 mil dólares "a pedido de Uberti" y "por orden de De Vido". Es más, dijo que los ex funcionarios "asumieron que no iba a haber controles y que la valija no iba a ser detectada".

En el caso de De Vido, el fiscal pidió que sea condenado a 5 años por el delito de contrabando en grado de tentativa. Y para Uberti solicitó una pena de 4 años y 10 meses. En cambio, decidió no acusar al ex titular de la Aduana, Ricardo Echegaray, que estaba acusado de encubrimiento.

En tanto, como se mencionó anteriormente, el protagonista, Antonini Wilson, no formó parte del proceso en ninguna instancia.

