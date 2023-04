Libertarios carpetean a José Luis Espert por irse con JXC

image.png ¿Y esto...?

“La mejor política monetaria para Argentina es eliminar el Banco Central ”.

Sin embargo, los tiempos han cambiado para Espert y sus últimas declaraciones han generado críticas entre sus seguidores. Debido a la negatividad en la reacción de sus seguidores libertarios, Espert buscó justificarse. Lejos de calmar las llamas despertó al mismísimo Fuego Sagrado. Ya nadie (o pocos) le cree en sus redes.

image.png Espert no se calló.

Golpe a Javier Milei “un populista más”:

Espert criticó con dureza a Javier Milei: “Es un populista más, un liberal poco serio”

En una reciente entrevista en La Nacion, José Luis Espert criticó con dureza a Javier Milei y dudó de su condición de “liberal”. Lo llamó un “ populista más ” y afirmó que sus propuestas no son serias. “ No es seria su idea de dolarización, ni tampoco su verso anti-casta. No es algo sano lo que venga de ahí ”, dijo en declaraciones a LN+.

Mientras pide pista a Juntos por el Cambio para disputar una PASO bonaerense por la Gobernación, José Luis Espert dio una serie de entrevistas en las que le pegó con dureza al líder de LLA:m“¿Quién es él para andar a la puteadas? ¿A quién se comió?”, disparó, mientras advertía a los televidentes de LN+ que "la dolarización es un salto al vacío".

“Los liberales serios y de en serio vamos a hacer una paso contra (Horacio Rodríguez) Larreta y contra Patricia Bullrich”, se diferenció.

Las redes vs. Jose Luis Espert, el carpetazo es total:

image.png

image.png

image.png

"Chau profe fuiste un gran economista y te vamos a extrañar mucho Q.E.P.D. José Luís Espert (1961-2023)"

image.png

"José Luis Espert, ayer y hoy. Antes y después de la valija de Larreta. ¿Quién te ha visto y quién te ve?"

