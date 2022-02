Libertad Avanza: "Cuesta caro el 'arrodillismo' de Larreta"

Tener un vehículo, inclusive uno modesto, ya es un castigo en la Ciudad porque el Impuesto Automotor es confiscatorio. Y no hay techo porque mientras Nación quita más recursos a Ciudad, la única respuesta de Larreta es presionar más a los vecinos. Los comerciantes de la Ciudad está sufriendo situaciones muy asfixiantes, que se remontan a antes de la pandemia y luego se agravaron. Larreta no puede ignorarlo. Con esto de las concesiones a Alberto y Cristina hay ejemplos muy concretos: ¿no percibieron que hay menos Policías de la Ciudad en la calle? No me refiero a los patrulleros, que para mi siempre fueron una calamidad, mucho combutible malgastado el de los patrulleros de proximidad, patrullando sin sentido. Me refiero a los agentes de calle, que son los realmente pueden brindar una ayuda al vecino. ¿Y por qué sucede eso? Porque, obviamente, la Nación nos quitó dinero. La Ciudad fue a la Corte Suprema y está muy bien pero mientras tanto, porque la Corte no tiene tiempos ya lo sabemos todos, ¿qué hacemos? ¿Se lo vamos a permitir a la Nación? Este chiste de no marcarle la agenda a Alberto y Cristina nos cuesta una Ciudad carísima ¿o no vieron la tasa de Alumbrado Barrido y Limpieza? Tener un vehículo, inclusive uno modesto, ya es un castigo en la Ciudad porque el Impuesto Automotor es confiscatorio. Y no hay techo porque mientras Nación quita más recursos a Ciudad, la única respuesta de Larreta es presionar más a los vecinos. Los comerciantes de la Ciudad está sufriendo situaciones muy asfixiantes, que se remontan a antes de la pandemia y luego se agravaron. Larreta no puede ignorarlo. Con esto de las concesiones a Alberto y Cristina hay ejemplos muy concretos: ¿no percibieron que hay menos Policías de la Ciudad en la calle? No me refiero a los patrulleros, que para mi siempre fueron una calamidad, mucho combutible malgastado el de los patrulleros de proximidad, patrullando sin sentido. Me refiero a los agentes de calle, que son los realmente pueden brindar una ayuda al vecino. ¿Y por qué sucede eso? Porque, obviamente, la Nación nos quitó dinero. La Ciudad fue a la Corte Suprema y está muy bien pero mientras tanto, porque la Corte no tiene tiempos ya lo sabemos todos, ¿qué hacemos? ¿Se lo vamos a permitir a la Nación? Este chiste de no marcarle la agenda a Alberto y Cristina nos cuesta una Ciudad carísima ¿o no vieron la tasa de Alumbrado Barrido y Limpieza?

Para Zago, ceder pacíficamente en subsidios de ómnibus o en financiar el traslado de cárceles federales (Devoto) llevará a que la Ciudad tenga que pagar sus vacunas contra COVID-19, y otros males.

La idea de un Presupuesto Base Cero para la Ciudad Autónoma le atrae. Él afirma que la semana próxima le pedirá asesoramiento a Javier Milei al respecto.

"Quizás yo mismo cuando fui legislador voté subsidios o partidas que ya no corresponde seguir aplicando a aquellos objetivos porque la realidad pudo haber cambiaro ¿cómo no vamos a revisar partida por partida que estamos aplicando si es dinero del vecino, no nuestra?".

DDHH

La revisión de los subsidios de la Ciudad ya ha comenzado, según Zago, con un proyecto de resolución que acaba de presentar:

"Artículo 1º . El Poder Ejecutivo informará, a través de los organismos que correspondan, dentro de los 30 (treinta) días de recibido el presente proyecto de

resolución sobre:

a) existencia de otorgamiento de subsidios a todo tipo de organización, las cuales tengan denuncias presentadas en su contra así como los integrantes de las mismas.

b) si fueron o son otorgados subsidios a todo tipo de organización que han sido beneficiadas por el gobierno Nacional.

Artículo 2º. Dar intervención a la Auditoría General de la CABA a fin de determinar el monto total acerca de la existencia de este doble beneficio en caso de comprobarse.

Artículo 3º. Comuníquese, etc."

Luego él lo explica en la posible superposición de beneficios: "¿Por qué vamos a destinar partidas a los organismos que dicen que defienden los derechos humanos y ya son subsidiados por Nación?".

Un caso concreto: "La Liga Argentina por los Derchos Humanos que presidía este señor militante K José Ernesto Schulman es subsidiada por el Gobierno de la Ciudad desde el Expediente N°3.370-D-2010 que presentó en ese momento la diputada de la Ciudad, Rocío Sánchez Andía, ¿a cuento de qué?".

zago.jpg Padres Organizados reunidos con Oscar Zago (La Libertad Avanza) y Juan Pablo Arenaza (JxC, Patricia Bullrich).

Un dato

Oscar Zago (La Libertad Avanza) y Juan Pablo Arenaza (Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich) iniciaron un trabajo colaborativo con María José Navajas, de Padres Organizados, acerca del proyecto de uso no obligatorio del barbijo en las escuelas.

https://twitter.com/jparenaza/status/1494040919129174022 Nos reunirnos con el Dip Oscar Zago (@elDespacho102) y con María José Navajas de @PadresOrg para hablar sobre el Proyecto de uso no obligatorio del barbijo en las escuelas pic.twitter.com/ZNh7B0UxDF — Juan Pablo Arenaza (@jparenaza) February 16, 2022

Más allá de todas las especulaciones acerca de los eventuales entendimientos entre Javier Milei y Patricia Bullrich, debajo de ellos ya hay entendimientos para el trabajo legislativo.

Padres Organizados considera que el protocolo Aula Segura

tapa la cara a todos los chicos, y

menos días de clases para no vacunados.

Zago y Arenaza comparten las preguntas de Padres Organizados: