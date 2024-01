Ley Ómnibus (1): Simios y el dictámen en minoría de LLA

Volvió el peor Javier Milei, el que diseña Santiago Caputo, cuando exhibiendo sus tatuajes detrás de la guayabera blanca y habano en mano, increpó al gabinete de ministros: "Ustedes no entienden nada. Esto es Javier o la Casta. No retrocedemos nada". Estaba en debate qué hacer en la Cámara Baja con la Ley Ómnibus. El Presidente habló con Radio Mitre AM 780 (Grupo Clarín) para reiterar que "no es negociable, no importa que pase alrededor, vamos a déficit 0, porque entendemos que el origen de todos los males es el Estado y los políticos generando déficit fiscal" y que, si no se avanza con la Ley Ómnibus, "el ajuste que habrá que hacer será mayor". La amenaza ya la había detallado el ministro del Interior, Guillermo Francos. Sin embargo, mal que le pese a Santiago Caputo -el aparente gurú de los inflexibles, reverenciados por casi todos, gracias que no por todos-, o Milei negocia o irá al recinto con un dictámen en minoría.