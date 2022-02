Ley de Alquileres en pie y van por las viviendas vacías

El Mercado tiene la culpa

“Evidentemente, el mercado no asigna bien los recursos. En grandes distritos urbanos, particularmente la Ciudad de Buenos Aires, hay un hecho en el cual el propietario no obtiene del alquiler la renta que razonablemente podría tener por el capital que compró, y el inquilino no puede pagar esa renta”, opinó este jueves (10/2) Roberto Feletti, al defender la intervención del Estado en el mercado inmobiliario.