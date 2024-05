Leda Bergonzi estará en Corrientes y abre nueva polémica: ¿Negocio en nombre de la Fe?

Para argumentar sus dichos y oponerse al que dirán, dijo: "Yo corro un riesgo. No vendí tickets todavía, puedo perder 20 millones. Me es indiferente que piensen que hay un negocio en nombre de la fe". "No me demoran dos minutos las críticas. Creo y la traigo, y la gente está en todo su derecho de ir o no", apuntó.

Para su presentación, el Anfiteatro vende 800 butacas a $25.0000. El resto serán entradas generales que rondarán los $10.000.

Leda Bergonzi: La fe mueve montañas... y algo más

Leda lidera un fenómeno espiritual que luego de comenzar desde abajo en un espacio muy limitado de personas en la zona de Pichincha, se abrió a la ciudad protagonizando reiterados encuentros en el predio de la ex Rural en el Parque Independencia con gran movilización de rosarinos e incluso de otros lados. Posteriormente, llegado a fines del 2023 y a principios del 2024 desembarcó en el Salón Metropolitano de un Shopping característico.

En enero de este año, realizó reuniones espirituales en Chile donde, a pesar de la gran convocatoria de gente, dejó una floja imagen ante polémicas declaraciones sobre el origen del cáncer.

image.png Para Leda, el origen del cáncer es "la falta de perdón".

Siguiendo con sus alas en despegue, el pasado fin de semana se hizo presente en Buenos Aires, precisamente en el Santuario de Lourdes, en Santos Lugares. Ahora, busca seguir el rumbo y conocer otros horizontes. Es el turno de Corrientes, donde pisará fuerte para dar cuenta que la fe mueve montañas. Y algo más...

