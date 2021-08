Las sospechas del Pata Medina, quien repudió a los mafiosos

Embed

Habló el abogado del Pata Medina

"Se trató de un acto político, sin contenido sindical, ya que la sede de la Uocra no está más en ese lugar", sostuvo el abogado defensor del ex líder de la UOCRA La Plata, César Albarracín, en relación a la participación del Pata Medina en un acto realizado en la ex sede de la UOCRA, violando la prohibición que le impuso la justicia federal cuando le otorgó la excarcelación en febrero de este año.

A raíz de esto, en el día de hoy (26/8), el Pata Medina fue citado a una audiencia por Zoom, convocada por el titular del Tribunal Oral Federal 2 de La Plata, Alejandro Esmoris.

En declaraciones a la agencia de noticias, Télam, el letrado indicó: "Fuera de la actividad sindical, Medina puede hacer uso del derecho de expresarse y participar de actividades políticas".

Al ser consultado por el video del grupo de seguidores que amenazaron a las autoridades judiciales, César Albarracín coincidió con su defendido explicando que se realizó una denuncia penal para que se investigue dicho material. "Adjuntamos el video y algunas imágenes que pueden servir para identificar a los que se filmaron", afirmó.

Y es que, las sospechas que surgen desde el sector del Pata Medina sugieren que el video fue grabado por una facción opositora con el objetivo de perjudicarlo y no lograr su excarcelación.

Recordemos que, en febrero pasado, el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata le otorgó la excarcelación en la causa por la que estaba detenido por "lavado de activos y asociación ilícita" por disposición de la justicia de Quilmes.

En el fallo, la justicia le impuso la prohibición de tomar contacto, por cualquier medio, con las víctimas y/o acercarse a sus domicilios laborales o particulares y mantener la prohibición de desplegar cualquier actividad gremial en la Uocra, seccional La Plata u otras seccionales.

El video de la polémica

A través de un video, un grupo de nueve individuos con los rostros tapados, afirmaron ser seguidores del sindicalista Juan Pablo Pata Medina y amenazaron de muerte al juez y al fiscal que llevan su causa y que determinarán si incumplió con su prisión domiciliaria. También, apretaron a un dirigente de una facción opositora dentro de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

video pata medina.jpg El video de los supuestos seguidores del Pata Medina.

"Nosotros queremos arrancar diciendo que si mañana de nuevo van a tomar medidas contra nuestro líder... Acá estamos, pero de verdad. Nosotros estamos con vos Pata, “Puly”. ¡Cien por ciento!”, dice el cabecilla del grupo en el video que se viralizó en las redes sociales.

“Lo vamos a matar al juez al fiscal, al hijo del juez y al que venga. a Iván Tobar y a la familia". Iván Tobar es quien encabeza en la Unión Obrera de la Construcción la Agrupación Blanca y Azul, enemistada con los Medina. "Acá está la banda del “Puly” y del “Pata”. ¡Ortiba! ¡La concha bien puta de su madre! ¡Manga de giles!"."¿Quieren guerra? ¡Guerra van a tener!”, replica otra de las voces del grupo.