Facundo Manes contra el Kirchnerismo y el "Pata Medina"

“Para cambiar la Argentina hay que combatir las prácticas de siempre que nos han llevado a esta decadencia insoportable. El kirchnerismo ha logrado que Argentina sea uno de los pocos países del mundo que viene involucionando en todas las variables. Necesitamos que millones de voces digan basta de la corrupción”, dijo.

El precandidato a diputado nacional indicó que “lo que se está iniciando acá es un proyecto que no tiene ni techo ni fecha de vencimiento y es por arriba de la grieta, porque la solución no es por el medio de la grieta. Estamos frente a dos proyectos antagónicos y la sociedad está cansada de una grieta que nos embrutece y nos empobrece, y la salida es por arriba”.

Al ser consultado por la vuelta del dirigente de la UOCRA, Manes fue directo: “El gobierno está haciendo campaña diciendo que quieren ‘volver a la vida que queremos’. Eso no es la vida que yo quiero. Que vuelva “El Pata” Medina no es la vida que yo quiero”, c erró.