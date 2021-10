Las fuerzas federales generan controversia en Rosario

Esta disconformidad llegó a su punto máximo luego del asesinato del arquitecto Joaquín Pérez, ocurrido el miércoles 20/10 por la madrugada, cuando el hombre de 34 años fue sorprendido por delincuentes que lo abordaron para robarle el automóvil en el barrio de Arroyito. Le pegaron 3 tiros y el joven no sobrevivió.

Joaquin-Perez rosario2.jpeg Joaquín Pérez, el arquitecto asesinado en Rosario.

La muerte de Joaquín fue la gota que rebalsó el vaso y generó la movilización de casi 3 mil personas en una marcha donde, entre muchas otras cosas, se pidió que ubiquen estratégicamente a las fuerzas federales y no solo en el centro para la foto.

En consonancia con la petición de los habitantes de Rosario se manifestó el exjefe de la Policía, Víctor Sarnaglia, quien en diálogo con Radio2 aseguró que “uno de los problemas que tenemos en Santa Fe es la selección e ingreso de entrenamiento de los policías. Antes, el personal de suboficiales se seleccionaba y entrenaba en cada departamento, con lo cual se aseguraba medianamente que (los policías de Rosario) fuesen gente de Rosario".

"Hoy, con un sistema diferente, tenemos la mayor parte de la policía de Rosario que no son de Rosario, no hay conocimiento de la cultura de la ciudad, ni integración”. Según Sarnaglia, esto se traduce en “apatía y abulia respecto de lo que ocurre en una ciudad donde yo no vivo, no me importa demasiado y lo único que quiero es volverme a mi casa, y tal vez casa es Vera, San Cristóbal...”.

Si bien la llegada de las fuerzas federales es en líneas generales muy bien recibida por los ciudadanos, la ubicación que les disponen genera disconformidad. Sumado a eso, las problemáticas que enumeró Sarnaglia sobre la policía de Rosario hace que los habitantes de la ciudad se sientas completamente desprotegidos.