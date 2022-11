Larroque presiona a Alberto Fernández por 2023 y "amigarse" con CFK

“Nunca pudimos articularlo, discutirlo ni resolverlo. Tampoco el programa y los roles. Hay una gran responsabilidad de Alberto Fernández de no haber convocado una mesa del FdT”, se quejó.

“El dispositivo del Frente de Todos funcionó muy bien hasta las PASO de agosto de 2019, en función del resultado que no fue asimilado de la manera correcta y lo pusieron en una lógica de interna”, agregó.

Por otra parte, consultado sobre una candidatura presidencial de Cristina Kirchner en 2023, dijo que “si quieren que le venga a salvar las papas a alguien, no” y que, en tal caso la decisión la tomará “si hay un consenso o propuesta programática”.

Liderazgo

"Hay sectores que piensan que el problema es Cristina, que están viendo cómo la zarpan a Cristina. Pero no pudieron con Perón, no sé cómo van a poder con Cristina. Los liderazgos son procesos de construcción que no se hacen de un día para el otro. Eso a Cristina le llevó muchos años, muchas pérdidas y mucho dolor. Le recomiendo al presidente que se amigue con esa situación, no que esté enojado o que mire en qué posición está él. Si lo nombran más o menos", indicó Larroque.

Y volviendo al 2019, lanzó otra indirecta contra Alberto Fernández: "una fuerza política que tenía un liderazgo que era el de Cristina Kirchner. No pudimos articular eso, no lo discutimos previamente. Creo que ver el resultado tan fuerte de las elecciones de 2019, pudo haber mareado algunas conciencias. Creo que no pudimos discutir el programa de gobierno y los propios roles".

Por último, Larroque opinó que "la lógica alrededor de las medidas del gobierno al inicio era alejarse de las medidas del gobierno de Cristina. Eso era hacer los correcto, era ser responsable, era ser un estadista. Nos volvieron a meter en la misma trampa. El regreso del general Perón significó revalidar la gestión que realizó como presidente, yo creo que tenemos que revalidar la etapa kirchnerista que es la recuperación del peronismo".

