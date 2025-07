La relación entre Santa Fe y el Gobierno se deteriora cada vez más

En relación a sus palabras, advirtió que el país está perdiendo un activo clave para la logística del agro: "Esto es como una casa que empieza a venirse abajo. Si uno la mantiene, el costo es menor. Pero si se deja caer, después reconstruirla es mucho más caro", analizó.

A su vez, Puccini recordó que "La Provincia acompañó medidas de orden fiscal dispuestas por la Nación, como la búsqueda del superávit", aunque subrayó que eso no puede hacerse a expensas del sector productivo. "También hay que tener una mirada clara sobre conectividad y obra pública. Es urgente", indicó.

"Santa Fe lleva invertidos 500 millones de dólares en rutas durante 2024, y este año vamos a duplicar ese monto a 1.000 millones de dólares. No solo para fortalecer la competitividad del agro y la industria, sino porque este deterioro ya se está cobrando vidas", expresó.

Cabe tener en cuenta que, tal lo informó Urgente24, la Provincia se hizo escuchar ante la falta de respuestas de parte del Gobierno y, con las propias máquinas de Vialidad santafesina, se decidió reparar de urgencia las vías de Ruta 8 en el cruce con Ruta 14.

Santa Fe volvió a la carga por retenciones

Por otro lado, fue consultado sobre el régimen de retenciones y en ese escenario fue contundente: "Desde que asumimos, pedimos su eliminación total. Son un castigo que le hace daño al campo, pero también a la industria nacional".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoPuccini/status/1948180208500326628&partner=&hide_thread=false LAS RETENCIONES LE HACEN MUCHO DAÑO AL CAMPO



Las retenciones no son solo un impuesto: son un freno al desarrollo, a la inversión y a la generación de empleo genuino.



El campo, la industria y nuestras economías regionales no pueden seguir financiando un modelo centralista… pic.twitter.com/OmrLCGn4g9 — Gustavo Puccini (@GustavoPuccini) July 24, 2025

Según precisó, en lo que va del año los productores santafesinos ya aportaron al Estado nacional más de 2.200 millones de dólares por derechos de exportación. "Esa es plata que no vuelve. No se coparticipa. Si esos recursos quedaran en manos del sector privado, no en el Estado provincial, dinamizarían las economías de nuestros pueblos y ciudades", explicó.

"Ojalá haya una baja progresiva, constante, sustentable y estratégica de las retenciones, que permita sostener el equilibrio fiscal, pero no a costa de la producción. Porque lo que necesitamos es inversión, no castigo", manifestó.

Como cierre, Puccini subrayó en que el desarrollo del interior productivo depende de reglas claras, incentivos y condiciones logísticas adecuadas. "Se puede producir más y generar más empleo, pero para eso hay que dejar de ponerle obstáculos al que trabaja. Hay que sacarle el pie de encima a la cabeza del productor", finalizó.

