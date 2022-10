La mafia ataca de nuevo: Matan a un jubilado de un tiro

Además, según declaro Alejandro, contó que el hombre había sido amenazado telefónicamente y que había dejado de trabajar con él hace dos meses por temor a las llamadas que recibía. Por otra parte cuando Adolfo no contestaba el teléfono, se comunicaban con el hijo para que les pase el mensaje. Sigue el relató:

‘Decile a tu viejo que me pague lo que me debe, que no se haga el bolu…’. No lo amenazaron directamente de que lo iban a matar. A mí me llamaban cuando él no quería atender y me decían que le pase el mensaje ‘Decile a tu viejo que me pague lo que me debe, que no se haga el bolu…’. No lo amenazaron directamente de que lo iban a matar. A mí me llamaban cuando él no quería atender y me decían que le pase el mensaje

La víctima compraba y vendía máquinas, equipos e implementos de uso para, librerías, imprentas y artes gráficas. Los vecinos afirman que el hombre era alguien muy servicial y muy querido en el barrio. Habría llegado al barrio hace 5 años aproximadamente, lo clasificaban como aguien que "Vivía solo y acostumbraba a salir de madrugada".

image.png Villa Soldati donde fue asesinado un jubilado

¿Tan fácil se pueden escapar de un crimen?

En el delito actuó una sola persona y todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urbanoque donde se muestra como la víctima estaba en la calle cuando fue interceptado por un hombre de cabello negro, vestido con una campera azul similar a la de la Selección Argentina de fútbol, jeans y zapatillas oscuras con suela blanca. Lo siguiente en el relato es que el agresor se acerca a la víctima e intenta quitarle algo, tras lo cual le dispara en el rostro y escapa rápidamente.

Los vecinos, al esuchar los tiros, dieron aviso al 911, llegaron efectivos de la Comisaría Vecinal 8B y médicos del SAME. Apenas arribaron constataron que Adolfo estaba muerto y tenía una herida de arma de fuego en el rostro.

Durante la investigación fue localizado un testigo, quien fue citado para declarar ante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 3, a cargo de la investigación junto a la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

Con los datos recolectados varios móviles policiales hicieron una recorrida por la zona buscando al sospechoso, pero hasta el momento no hubo resultados positivos.

Mafias en Argentina

El especialista en la lucha contra el crimen organizado, Edgardo Buscaglia, dictaminó que la Argentina se está acercando a ser una "mafiocracia". Esta lógica viene, específicamente, después del atentado contra la Vicepresidenta ocurrido el pasado 1 de septiembre.

Existen, además, datos certeros sobre los narcos en Rosario, la pesca ilegal en el Mar Argentino o el lavado de activos en la provincia de Buenos Aires. Lo que lleva a pensar que la actividad criminal no ha hecho más que aumentar y que, parece ser, la Ley esta inhabilitada para tomar cartas en el asunto.

Buscaglia considera que hay que impulsar la seguridad, empezando por leyes y medidas preventivas y punitivas. En una entrevista con el diario La Nación, estipuló:

Falta una ley contra la delincuencia organizada, que es algo muy diferente a la asociación ilícita. Falta una ley contra la delincuencia organizada, que es algo muy diferente a la asociación ilícita.

Además, estipula que la Argentina, a diferencia de otros paises, falla en tener un programa de protección de denunciantes, de testigos y de colaboradores muy sofisticados para poder evitar futuros crimenes. Sin embargo, es una idea que no se ha concretado hasta el momento.

