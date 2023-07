La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio y el ghosting

image.png Candidatos de La Libertad Avanza y de Juntos por el Cambio, Chubut

Minutos antes de las 9.30, Ignacio “Nacho” Torres, candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, votó en la Escuela 5. A minutos de su egreso del establecimiento educativo, denunció “maniobras para desalentar la participación” y realizó un llamado a participar de la elección. El candidato aprovechó para reafirmar la presencia de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich en Trelew y se mostró optimista respecto a los resultados. “Es una foto que muestra la madurez del espacio. Esta no es una elección más”, planteó y subrayó: “Acá no podemos darnos el lujo de dividir. Acá no hay halcones ni palomas”.