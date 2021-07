También mostró decepción con Alberto Fernández, primero por exigirle que renuncie como ministro de Defensa para ser candidato, y luego porque no le habría dado su respaldo para bajar la precandidatura de Perotti.

perotti-y-alberto.jpg Perotti y Alberto Fernández, en una foto de archivo (NA).

Sin embargo, Rossi no dijo nada sobre Cristina Kirchner, quien habría pactado el acuerdo con el gobernador de Santa Fe.

"No me consta el pacto entre Perotti y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Si eso pasó, es secundario. Mi adhesión es al sistema de ideas y al liderazgo de Cristina. Voy a seguir siendo cristinista. ¿Alguien cree que Perotti va a defender a Cristina?", dijo el ministro y ahora precandidato. Claro que no explicó la presencia en esa lista de Sacnun, la titular del Instituto Patria de Santa Fe, lo que demuestra la cercanía que tiene con CFK.

Según las versiones santafesinas, se produjo un enfrentamiento en el que Rossi creía que contaba con Alberto Fernández. Pero el Presidente se subyugó a Cristina Kirchner y lo dejaron afuera.

La clave de esto es que si bien Rossi tiene una importante base territorial, no supera los votos que podría conseguir CFK.

Cristina quiere un voto en el Senado y sabe que está perdiendo Santa Fe. Y, por su parte, Perotti quiere un voto en el Senado que no sea de CFK. Es por eso que pactaron que sea Marcelo Lewandowski la cabeza de lista, para que si entra uno no sea María de los Ángeles Sacnun.

"Lewandowski no es de ninguna manera de Rossi, y va a ser, de todas maneras, de Cristina", le dijo una fuente santafesina a Urgente24.

Según esta versión, el pacto con Lewandowski sería que renunciará a los dos años para ir de candidato a intendente y entonces asumiría como senador Perotti

Peleas no tan nuevas

Pero para comprender la coyuntura actual hay que remontarse a otros enfrentamientos que vienen de larga data. A saber, Rossi siempre que quiso participar se enfrentó con María Eugenia Bielsa, están históricamente enfrentados

Lewandowski, dicen, es creación de Bielsa, y es quien le dio, en los paseos con Perotti, los votos a Perotti una vez que éste ganó la interna.

Para ganar dicha interna, Perotti contó con los votos de toda la provincia, y en Rosario hubo empate porque "Lewandowski no ayudó a Bielsa porque no sabía, era un locutor, lo querían mucho...", asegura esta fuente.

Luego, Agustín y su hermano Alejandro Rossi se aliaron con Perotti para enfrentar a Bielsa, reclamando -como suele hacerse en la política argentina-cargos ministeriales.

La pelea Rossi-Bielsa sigue existiendo, y la presencia de Lewandowski como precandidato se inscribe en el marco de esa pelea.

Pero existe otra pelea: dicen que los hermanos Rossi "odiaban" a Carlos Reutemann. Al morir éste, Perotti estaría intentando imitarlo queriendo ser un único jefe. Pero los Rossi dicen que de ninguna manera lo van a permitir.

perotti-y-rossi.jpg Perotti vs. Rossi, y Rossi vs. Perotti (Foto archivo NA).

El otro asunto que sucede en el peronismo santafesino, según esta versión, es que Armando Traferri es "uno de los hijos de Hermes Juárez y del inmenso dinero que sale por los puertos". Las dos ciudades más importantes, aseguran, son pactadas con Trasferri: una es el Puerto San Martín, que es dominio de Carlos De Grandis -que responde a sí mismo y al puerto-, y la otra es la ciudad de San Lorenzo, dominada por el radical Leonardo Raimundo, que tampoco responde a Trasferri.

De Grandis y Raimundo ganaron las elecciones como intendentes sin que Traferri se inmiscuya. Pero para la senaduría, Trasferri les habría pedido sus votos, a lo que ambos accedieron.

Siguiendo con la versión, Traferri pagó la campaña de Rodenas. Y el neo pacto de Rossi con Traferri pone a Agustín con alguien como Traferri "que no sale de San Lorenzo".

Urgente24 ya había advertido que muchos consideran que fue el propio Traferri quien se encargó de fogonear la interna en el peronismo santafesino, y también de proponer a Rodenas como candidata. En este punto, cabe recordar que el senador Traferri está enemistado con Perotti debido a las acusaciones que lo incriminan como parte de la causa del juego clandestino.

Es que cuando llegó Marcelo Saín como ministro de Seguridad santafesino y 'pateó' todos los nidos de corrupción, Traferri apareció, por un lado, comprometido, y por otro, asegurado por el Ministerio Público de la Acusación y los fiscales que tienen "libertad de territorio".

Justamente contra esa libertad de territorio peleó Saín, que tenía un cargo armado por Pullaro, "un radical que junto a otros radicales pretenden que darse con los restos de la provincia".

En este contexto, la fuente aseguró que Perotti no entró en ese "juego" porque llegó tarde, y su vicegobernadora Rodenas fue la que dio el Ok cuando la Mac de Medina -una computadora que nadie podía abrir y que Bonfatti y su gente abrió para saber si estaban en las listas- fue llevada de una ciudad a otra. Quien lo habilitó, insisten, fue Rodenas.

En este sentido, aseguran que la alianza de Rodenas con Traferri supera lo político: va a lo económico y "a lo gris de la cuestión jueces, narcotráfico y demás".

Así las cosas, el peronismo santafesino de ayer y hoy, en llamas. Seguramente habrá más capítulos...