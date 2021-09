Juntos por el Cambio busca "el 45". No se trata de una remake de aquel 17/10 de 1945 que convirtió a Juan Domingo Perón en la figura política de mayor envergadura en la Argentina de entonces lo que está en el objetivo de la coalición opositora. No. La meta es distinta, pero no por ello carece de ambición. JxC busca alcanzar el 45% de los votos a nivel nacional el próximo 14/11, cuando se celebren la elecciones legislativas.