“¿Contrataste un sicario para matarme?”

Se conocieron los audios que mantuvieron Eloy Rivera y Thalía Di Mario en donde se habla de amenazas de muerte y acusaciones contradictorias por violencia.

En el show Socios del Espectáculo, difundieron lo dicho en los audios y se escucha como Rivera le dice a su ex “¿Así que contrataste un sicario para matarme, loquita?”, a lo que la mujer respondió “¿Contraté un sicario? Sos un banana. Si yo quiero, lo hago”.

Mientras que el ex GH le dice “dejá de amenazarme de muerte. Te voy a re…”, Di Mario le contestó que fue él quien la amenazó a ella. Sin negar dichas acusaciones, Eloy terminó diciendo que “vos me amenazaste de muerte. Me querés denunciar, me querés hundir. Yo jamás te pegué, estás re loca. Vos me c... a palos, todos los días. Me clavaste un cuchillo, tengo pruebas. Vos sos una loca que me quiere ver preso porque sos maldita, tenés maldad”.