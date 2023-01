La calle llena de locos violentos: Uno golpeó a una nena de 2 años

Cómo el hombre no hizo caso, comenzó a amenazarlos y les advirtió ser una persona “pesada”. Ante está situación, el padre de la nena y su amigo se pusieron en alerta, ya que notaron las intenciones que tenía. Cejas agregó:

Me empecé a poner nervioso porque miraba a mi hija, se acercó y lo traté de alejar, se acercó a mi familia le digo alejate, empezó la riña, en eso él me pegó un puñetazo en la frente y me defendí como cualquiera lo hubiera hecho. Me empecé a poner nervioso porque miraba a mi hija, se acercó y lo traté de alejar, se acercó a mi familia le digo alejate, empezó la riña, en eso él me pegó un puñetazo en la frente y me defendí como cualquiera lo hubiera hecho.

En ese momento intervino el amigo del padre de la niña y juntos lograron controlar al agresor. Él mismo les pidió que lo soltaran y, cuando lo hicieron, le pidieron que se fuera para no volver y que los deje en paz. Sin embargo, en el instante en que parecía que se podían relajar nuevamente vieron salir al hombre corriendo desde la casa de un vecino. Maximiliano dijo que "la única imagen que me acuerdo es que cuando me iba a acercar le puso un puñetazo a mi hija".

El padre relató que la nena no lloraba pero tenía la cara llena de sangre. Tras el brutal ataque, la chiquita fue asistida en el Hospital de Niños V. J. Vilela de Rosario, donde evoluciona favorablemente.

hosipital de santa fe.jpg Hospital de Niños V. J. Vilela de Rosario (Foto: gentileza Fundanest)

El doctor Abel Tamantini, del Hospital Rosense, precisó al diario La Capital que la nena “tiene una lesión en la zona de los ojos y nariz. Había ingresado con sangrado nasal, tenía un poquito de tendencia al sueño y eso preocupó mucho. Enseguida se la trasladó y con el transcurrir de las horas se confirmó en Rosario (en el Hospital de Niños V. J. Vilela) que las lesiones no eran de tratamiento quirúrgico”.

Cejas dijo que habían hecho la denuncia desde el hospital, que su amigo había declarado y que esperaba resultados de la justicia. El jefe de la UR III del departamento Belgrano, Sebastián Igonet, indicó que el agresor “ya venía teniendo problemas semanas atrás con la Justicia, y lamentablemente desembocó en esto”. Además, agregó que "el imputado ya tiene un cupo para que vaya directamente a la cárcel de Santa Fe".

------

Más noticias en Urgente24

AFIP puede congelarte la tarjeta si superas este monto

AFIP investiga compras con tarjetas de débito

Pago compartido: Netflix se hartó y lanzó ultimátum mundial

Sequía: Qué es el astilo moteado o '7 de oro', la nueva plaga del campo