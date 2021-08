Juan Grabois se defiende: "Soretes hay en todos lados"

Sus dichos se dan, además de las acusaciones a las organizaciones sociales, luego de que el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés “el Cuervo” Larroque, propuso redefinir los planes sociales.

Lo que propone Larroque es redefinir los planes sociales para evitar discrecionalidades y que la asignación de asistencia a los más vulnerables no debe ser tercerizada en los movimientos sociales sino que debe ser dada al Estado.

Y en ese sentido, Juan Grabois disparó: “Hay que tener empatía con la gente desesperada que pide trabajo y dejar de pensar que la conflictividad de la Argentina son las organizaciones sociales”.

“El polo obrero contiene 60 grupos que si no estuvieran desfilando en la 9 de julio, no se imaginan qué estarían haciendo, ustedes no saben lo que hacemos para mantener la paz social”, advirtió.