Inscripción a los vouchers educativos: Dónde solicitarlos y quiénes pueden acceder

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el voucher educativo?

Responsables parentales

Ser argentinos nativos o naturalizado o extranjeros con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI.

La suma de los ingresos de su grupo familiar no debe ser superior a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Solicitar la prestación dentro de los plazos fijados por la convocatoria.

Completar la encuesta solicitada al momento de realizar la inscripción en la plataforma.

Finalizar correctamente la inscripción en la plataforma.

Alumnos

Tener al momento del cierre de la convocatoria hasta dieciocho años inclusive.

Asistir a una institución educativa pública de gestión privada de nivel inicial, primario o secundario con al menos 75 % de aporte estatal.

Cumplir con la condición de alumno regular.

¿A qué se considera grupo familiar?

El grupo familiar está integrado por padre, madre o tutor. Se reconoce como grupo familiar autónomo a los jóvenes casados o divorciados, con o sin hijos. Los datos del grupo familiar se pueden consultar en Mi ANSES con la clave de seguridad social.

vouchers educativos inscripción 3.jpg

¿Qué se entiende por ingresos del grupo familiar?

Estos ingresos son la suma de las remuneraciones brutas de los trabajadores en relación de dependencia registrados; la asignación familiar por maternidad o maternidad Down, con exclusión de las horas extras; el plus por zona desfavorable y el sueldo anual complementario; las rentas de referencia de los trabajadores autónomos y monotributistas; los haberes de jubilación y pensión, el monto de la prestación por desempleo y las sumas brutas originadas en prestaciones contributivas y/o no contributivas de cualquier índole.

