"Inmoral": Fernando Galmarini reveló qué hizo Daniel Scioli tras las elecciones presidenciales

Fernando Galmarini recordó el robo en la casa de Sergio Massa

Por otro lado, también recordó el episodio en el que el gendarme Alcides Gorgonio Díaz entró a robar en la casa de su hija durante la campaña de 2013 en un barrio privado de Rincón de Milberg.

Fernando Galmarini destacó el peligro que pudo haber corrido su familiar si llegaba "media hora antes" a su hogar en medio del robo.

"No sé cómo terminaba. Y en ese caso no sé cómo terminaba Scioli tampoco. No por Malena, sino porque lo íbamos a correr unos cuantos", confesó sobre el dirigente que por entonces era gobernador bonaerense.

Es preciso recordar que en 2023 la Corte Suprema dejó firme la condena a 11 años de prisión del prefecto por el robo triplemente calificado por ser miembro de las fuerzas de seguridad, utilizar un arma de fuego y forzar su ingreso a la vivienda con una barreta.

