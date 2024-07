Habló el 'renunciado' Vilella: "Apoyo" de productores y dardo a Caputo/Milei

Respuesta a Adorni y dardo a Caputo/Milei

Vilella interpretó su salida de la secretaría y el cambio de denominación a una mala lectura de la realidad por parte del Gobierno: “Algunos entendieron que a partir de mala información o por no entender la lectura del mundo del futuro había que retroceder y volver a una secretaria de Agricultura que es solo una parte importante del futuro, es disminuir las capacidades que tiene Argentina para ingresar al mundo con productos con más valor”.

El exfuncionario se refiere a la vuelta de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca que estará a cargo de Sergio Iraeta, quien se desempeñaba como subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal.

Sobre los dichos del vocero presidencial, Manuel Adorni acerca de su renuncia y que no cumplió las metas, Vilella contestó ásperamente: “Me gustaría saber cuáles son las metas que no cumplimos”.

Acerca del objetivo del nuevo secretario de resolver el malestar del campo de liquidar cereales por el valor del dólar oficial, Vilella opinó: “una figura de secretario no tiene nada que ver con medidas macroeconómicas que hace que los productores no vendan suficiente vinculado a la expectativa eventual de una posible devaluación, nunca un secretario puso o sacó retenciones, esas decisiones se dan en una escala ministerial o presidencial”, opinó deslindando esa responsabilidad en el Presidente y en quien era su superior, Luis Caputo.

Cabe recordar que el saliente secretario defendía la quita de impuestos al campo, en especial la reducción de las retenciones, contra la opinión de Caputo/Milei que prefieren mantener el aporte fiscal del campo.

El portal especializado Infocampo acota que el problema de Vilella comenzó desde que no tuvo apoyo del Ministerio de Economía de Luis Caputo, quien en febrero pasado le recortó poder para que no pudiera manejar el presupuesto de sus principales áreas. “Pero el principal sacudón vino a principios de abril, cuando obligaron a renunciar a sus principales laderos: Pedro Vigneau y Germán Di Bella”, recordó Infocampo.

