Goldfajn-segal.jpg Ilan Goldfajn durante su conversación remota con Susan Segal, presidente del Consejo de las Américas.

Definiciones sobre la región

Panorama: "Estamos saliendo de la pandemia y ahora tenemos el legado de los últimos años en término de los esfuerzos de los gobierno para dar apoyo a las economías y a sus pueblos. Hemos tenido una recuperación muy buena el año pasado, que se debió a las condiciones de aumentos de precios de productos básicos y a condiciones financieras flexibles. Tenemos que reconocer que las economías han mejorado por la vacunación. Tuvimos una recuperación del 6,9%. Ahora, para este año, estamos viendo una recuperación más lenta, estamos volviendo a un crecimiento del 2,4%. Es una cifra algo más cerca del crecimiento potencial de la región".

Inflación: "Es un tema global. Hemos visto casos de cerca de 2 dígitos. En la región está un poco alta para los principales países, cerca de los 2 dígitos. Ahora lo que vemos es una amenaza más extendida y esa es la razón por las que los Bancos Centrales reaccionaron fuertemente para preservar su credibilidad, para anclar expectativas. Fueron algo exitosos en mantener las expectativas bajo control. Pero saben que hay un riesgo de más inercia, por eso hemos visto a los Bancos Centrales delante de otras regiones. Todos fueron más allá de lo que fueron los mercados. La consecuencia es que ahora controlan las expectativas, y diría que necesitan continuar como vigilantes de la inflación. Parte de la inflación es mundial y parte es de origen local".

Principales riesgos: "Hay 3 principales riesgos. La pandemia. ¿Vamos a tener una nueva ola? ¿La vacunación seguirá mejorando?. El 2do es el endurecimiento financiero, por el aumento de las tasas de interés, en países como USA. Otro riesgo es que los conflictos geopolíticos han aumentado".

Retos: "Tenemos 3 bloques de temas. El primero es la deuda, temas fiscales y lo que se ha gastado en pandemia. Algunos países tienen más espacio, otros no tienen espacio fiscal. El 2do está relacionado con cómo aumentar el crecimiento potencial. Fue una buena recuperación, pero se necesitan reformas estructurales para que no se pierda otra década. Por último, las desigualdades sociales. Las autoridades necesitan mirar la responsabilidad social, con responsabilidad fiscal. No gastas demasiado. Las autoridades tienen que ver qué posibilidades hay".