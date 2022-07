"Hoy hay una situación sinuosa en el desarrollo de quién conduce la coalición que gobierna la Argentina. Quizá, en otras oportunidades hayan surgido otras situaciones con mucho debate, desencuentro, pero no existían las redes o habían ciertos códigos de convivencia política en el que se sabía trasladar la información del resultado final y no todos los matices del preámbulo de ese debate. No sé porqué razón pero para los trabajadores de la Argentina nunca pasó una situación así, me parece".