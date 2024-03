Funcionarios recortados: Trabajaban en Turismo, residían en Miami y París

Muy conocido en Miami

Eduardo Piva es una persona reconocida entre los miembros de la comunidad argentina en Miami porque, al margen de su función vinculada con el turismo, durante la pandemia, trabajó con los varados y recogía donaciones de los miembros de la comunidad.

En París

Sola Suquet fue designada en 2007 y, según informó el Gobierno, percibía un total mensual de sueldo más aportes, retenciones y aguinaldo de 8.257,51 euros.

Desde la embajada en Francia aseguraron a LA NACION que Sola Suquet “Trabajó durísimo durante diez años -tanto en Francia como en Suiza y en Bélgica-, para promocionar el turismo en la Argentina".

Nuevas autoridades del Inprotur

Fuentes oficiales explicaron

En el marco de la reestructuración y reducción de gastos de este Gobierno, Scioli elevó la propuesta de la baja de ambos casos de las delegaciones turísticas que se encuentran en el exterior

Todo muy formal y burocrático

"Las nuevas autoridades de Inprotur vienen trabajando con Jurídicos de Interior. Se le envió al secretario Daniel Scioli un informe sobre las delegaciones argentinas en el exterior y sobre la situación financiera"

Turno de Daniel Scioli

Scioli presentó ese informe en Interior, y luego envió una nota a la Canciller Mondino, a fin de pedir la clausura de la delegación turística en la Embajada de la República Argentina en Francia.

Las mismas fuentes informaron que “al completar la información requerida, Scioli notificó al ministro Francos para que se dieran las bajas correspondientes” .

El edificio de la Cancillería argentina Eduardo Piva, uno de los funcionarios separados de su cargo, explicó que los sueldos los fija la Cancillería

La respuesta de Piva

Por su parte consultado Eduardo Piva por la cuestión respondió que su nombramiento fue realizado de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 20.957 de Servicio Exterior de la Nación y que su sueldo era el “correspondiente”, fijado por la Cancillería y acorde a lo que percibe “cualquier funcionario del mismo escalafón que se desempeña en ese destino” con “el rango de Consejero de Embajada (rango medio)”.

El funcionario destacado en Miami señaló

“La mayoría de los países del mundo cuentan en sus mercados prioritarios con oficinas de promoción turística, de hecho, en Argentina son numerosos los países que cuentan con estas estructuras, y en los Estados Unidos casi todos los países del mundo mantienen estas oficinas de promoción turística”, afirmó Piva.

“Argentina Tourism Office”

“En el caso de Argentina, “Argentina Tourism Office” (en español, Oficina de Turismo de Argentina) en USA funciona como Agregaduría para Asuntos de Turismo a la Embajada Argentina en Washington, está reconocida por el Departamento de Estado como representación extranjera y atiende los mercados de Estados Unidos, México y Canadá. No cuenta, desde el año 2020 que se cerró la oficina en Miami con ningún tipo de estructura”, agregó Piva.

El funcionario añadió:

La función [del cargo que tenía] es la de promover el turismo hacia la Argentina de estos tres países. Cabe destacar que el crecimiento, tanto en la cantidad de frecuencias aéreas, como el arribo de ciudadanos de estos países ha sido exponencial, situando a los Estados Unidos en el primer país (por lejos) aportante de turistas

Piva afirmó:

En lo personal, he demostrado en todo momento, trabajar, aun en las condiciones más adversas, para lograr la tarea de posicionar a la Argentina en este mercado. No creo merecer el descrédito que se trata de instalar hacia mi gestión

