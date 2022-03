Live Blog Post

16:05 - Luis Juez: "Voy a tratar de bajar 4 cambios"

El senador cordobés comenzó su exposición diciendo que iba a "tratar de bajar 4 cambios para no empañar la camaradería reinante (...) para que siga reinando este clima de amabilidad".

"Muchos cordobeses me preguntaban por qué le iba a dar una mano a Fernández. Porque no es tiempo de especular. Ante tamaño fracaso de la política, no hay margen para la especulación. La Argentina no admite especulaciones en un momento complejo y delicado, con un Presidente extremadamente débil", explicó Juez.

En este sentido, reconoció que nunca pensó que su "primer voto en esta nueva gestión iba a ser para acompañar una decisión del Gobierno". Pero, reiteró, "no hay margen para especulaciones personales".