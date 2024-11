Escándalo en Tucumán: Aprobaban a futuras enfermeras a cambio de favores sexuales

“Si quiere más plata que me suba. Cuando me suba la nota recién obtendrá más dinero, si ya cobró de mi parte. Siempre le pasé cuando quedamos”, le dijo una estudiante a otra que oficiaba de intermediaria entre los alumnos y el docente.

“Que te diga cuánto es cuando impacten las notas, pero que no se zarpe tampoco porque vendo comida. Ya me tiene harta, espero que las suba”, responde la alumna a esa intermediaria.

Los chat y audios los publicó el portal de noticias TN, y demuestran que hay docentes muy complicados tras esta denuncia.

“Vos sabés que está desatado R. Está pidiendo $40.000 por un examen. Cuando vos me habías dicho, no te había creído. Después que me contaste, me mandó un mensaje una excompañera y me preguntó si R. había cambiado el número. Le pregunté por qué y me dijo que le escribió de otro número diciendo que para subirle la nota necesitaba $30.000″, se escucha en otro audio.

Esta misma estudiante, en otra charla, relató que durante una práctica otro docente se dio cuenta de que ninguno había estudiado: “El profesor le preguntó cómo se había sacado 9. Si nos llaman a un examen de ingreso a los hospitales, estamos todos perdidos”.

Qué dijo el decano de la universidad

Por otro lado, el doctor Mateo Martínez dio detalles sobre el inicio de las sospechas que llevaron a un docente, Luis Solorzano, a presentarse ante la Justicia y contó cómo sigue el proceso de investigación. “Creo que hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Nos urge que se dilucide la responsabilidad de los que están involucrados en esto y que se tome la sanción que corresponde”, remarcó el decano en diálogo con TN.