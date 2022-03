Escándalo por la lista de C5N, "Lanata puto" y confusión K

Live Blog Post

10:30 - El día que mearon a Jorge Lanata y le dijeron "gordo puto" en El Monumental

Hablando con Eduardo Feinmann en el pase de Radio Mitre sobre el fútbol, el periodista contó que una vez fue a ver un Superclásico al Monumental:

"Entro, íbamos en un auto y de la nada uno me grita 'eh, Lanata, gordo puto'. Entonces, le respondo: 'Sí, pero me garché a tu hermana, hijo de puta'. Y me meten atrás del asiento del auto pidiéndome que por favor me callara porque nos iban a dar vuelta el auto.

Cuando entramos, el tipo que te pedía las entradas ya te trataba para la mierda. Le doy el ticket y entramos.

Cuando entramos, fuimos a un palco que, me parece, era para la prensa. De repente, empiezo a sentir que llueve algo de arriba. ¡Nos estaban meando! Me estaban meando, boludo. Me fui a la mierda. Habíamos ido a la cancha con Adrián Paenza. Nos fuimos caminando solos por avenida Del Libertador".