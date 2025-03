Engañosa campaña de LLA en Rosario suma grave denuncia

Embed - Juan Pedro Aleart on Instagram: "SACAR EL PIE DEL ESTADO DE ENCIMA Emiliano es uno de los tantos laburantes que entre regulaciones absurdas, tasas que no se aguantan y trámites lentos siente que la situación no da para más. El Estado no puede seguir frenando a quienes trabajan y generan trabajo. Cuando hablamos de meterle motosierra a esa burocracia inútil y bajar la presión fiscal, lo que queremos es devolverle a Rosario la libertad que perdió con 35 años de socialismo. VLLC!!!" View this post on Instagram A post shared by Juan Pedro Aleart (@juanpedroaleart)

"Llama la atención (o no) que, para sustentar una crítica que es absolutamente falsa (no tengo dudas de que somos el gobierno que más trabas levantó y más fomentó y simplificó la posibilidad de abrir un negocio honesto en Rosario), hayan utilizado a una persona que no vive acá, un monotributista sin empleados a cargo y que, para mayor sorpresa (o no) es candidato a Concejal por La Libertad Avanza pero EN FUNES", apuntó Chale.