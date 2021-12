Encuesta: 50% de los consultados pide Asamblea Legislativa

Y si bien sólo un 8% sostiene que desea la dimisión del Presidente para que asuma Cristina Kirchner, la suma con la respuesta anterior da que un 57,7% no quiere a Fernández en la Presidencia.

Más allá de la expresión mayoritaria de los encuestados, una porción robusta del 40,9% respondió que no quiere que Alberto Fernández renuncie a su cargo. 1,4% de los consultados no sabe o no contesta.

Estos resultados se arrojan en entre otros muy adversos para el gobierno.

Para empezar, la imagen positiva del Presidente es apenas del 16,8%, contra un 72,5% de desaprobación, guarismo sólo superado por el de la Vicepresidente, que alcanza el 74,5%.

Del otro lado, que Patricia Bullrich, principal exponente de la oposición dura, alcance el 53,4% de imagen positiva siendo por lejos la mejor valorada (le saca 20 puntos a Horacio Rodríguez Larreta) marca el sesgo antikirchnerista de la opinión pública en este sondeo.

giacobbe-imagen.jpg Según la encuesta, Patricia Bullrich es la dirigente major valorada.

De hecho, a la hora ser consultados sobre su definición ideológica, sólo un 11,5% se reivindica kirchnerista, en todas sus variantes.

Más allá de las pertenencias, el 66,3% consideró que el Gobierno perdió las elecciones "por paliza" y un insólito 6,5% cree las "ganó".

El sesgo antioficialismo se comprueba también en el segmento en el que el 68,8% de los encuestados quiere que el Frente de Todos "pierda en 2023", contra un 20,1% que quiere que gane las elecciones presidenciales de ese año.