En su afán de ser presidente, Gerardo Morales debilita a JxC

Para el presidente de la UCR, "las fuerzas políticas tenemos que escuchar y bregar para que no haya default pero eso no va a pasar por nuestras manos sino por las manos del gobierno que es el que está gestionando el acuerdo con el Fondo".

"Es importante no caer en default porque va a haber una situación de estrépito. Algunos economistas dicen que podemos volver a una situación complicada como el 2001, otros una hiperinflación. Pueden ocurrir situaciones graves. El tema de la deuda es un tema de alta política que hay que tratar con seriedad", enfatizó.

Morales sabe que su actitud dialoguista y autocrítica con la coalición opositora cae muy mal dentro de un sector de Juntos por el Cambio, pero en esa línea dijo que no le preocupa que dentro de la oposición lo cuestionen por su postura.

"Los halcones me pegan para que tenga pero no me preocupa porque estoy convencido de que la postura del diálogo es la correcta".

"Acá hay gente que hace negocios con el tema de la grieta: el kirchnerismo hace grandes negocios con la grieta y un sector muy radicalizado de nuestro espacio también hace negocios políticos con la grieta", finalizó Gerardo Morales.

Tras la entrevista radial, el gobernador de Jujuy publicó un fragmento de su intervención en su cuenta de Twitter, y lo acompaño con escribiendo: "La Argentina tiene que lograr un acuerdo con el FMI. El tema de la deuda nos involucra a todos, porque si caemos en default se verá afectada la situación de vida de todos los argentinos".