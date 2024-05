En Florencio Varela, el nuevo comando del PJ bonaerense

«¡Axel presidente!» y

«¡Hay que bancar a Kicillof!».

Él enfatizó la importancia de enfrentar las políticas del gobierno nacional: "Le decimos al presidente que respete la legitimidad de este gobierno provincial". Además, subrayó la necesidad de organizarse y luchar contra las políticas del gobierno de Javier Milei.

"Desde que asumió Milei, 20 puntos subió la indigencia y la pobreza para los niños, las niñas y los adolescentes de la provincia de Buenos Aires. No está produciendo una revolución que nos lleve a un país mejor, está produciendo un aumento indiscriminado de la pobreza".

Escuchen bien porque este es el sentimiento de la provincia de Buenos Aires: a las provincias argentinas les vamos a ofrecer nuestra solidaridad, no vamos a aceptar la disolución nacional y el sálvese quien pueda.

magario.jpeg Verónica Magario en Florencio Varela.

Magario

"Estamos acá para poner el puntapié inicial de lo que debemos enfrentar en este país. Hoy, el día en que empieza la Semana de Mayo, la semana del renacimiento de la Patria, nosotros renacemos desde el peronismo", arengó Verónica Magario.

Ella agregó que "la caída del salario es la mayor desde 2001 y la proyección de Unicef para nuestros niños y adolescentes este segundo semestre es del 70% de la pobreza", al tiempo que aseguró: "El peronismo no puede permitir que estas cosas pasen. Es hora de levantar nuestras banderas".

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires señaló: "La construcción cayó más del 42%, la producción ha caído más de 21% en todos los rubros y ahora viene la máxima caída que es la de los comercios y los servicios. ¿Qué puestos de trabajo les van a quedar a los argentinos en este país?".

Ante esto, propuso: "Refundemos un camino junto a Axel diciéndole NO a Milei, NO a la Ley de Bases, NO al DNU".

Máximo Kirchner no

Aunque el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, aseguró esta semana que "no había interna" con Kicillof, ningún dirigente de su espacio participó del plenario en Varela. Tampocio estuvieron la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout, ni el titular del PJ La Plata, Ariel Archanco, ni el presidente del bloque de concejales del FdT en la Plata, Pablo Elías.

Para contrarrestar la actividad en Varela, la organización que lidera Máximo Kirchner instaló mesas en las esquinas de La Plata llamando a los senadores nacionales a no votar la Ley Bases. En ese marco, desde ese sector informaron que los dirigentes estuvieron participando de esa actividad y por eso no acompañaron a Kicillof en su acto.

