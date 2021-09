Elisa Carrió, y los "golpes" contra un presidente

Pero, ¿acaso no habla la misma Elisa Carrió que ha hablado pestes de Mauricio Macri, con quien fundó Cambiemos?

Sanz, Carrió y Macri. Los socios de Cambiemos dieron una conferencia de prensa tras las PASO. Elisa Carrió, cofundaba Cambiemos, ha hablado pestes del mismísimo Mauricio Macri.

Sin ir más lejos, la semana pasada, Elisa Carrió sorprendió al asegurar que durante el gobierno de Cambiamos tuvieron que parar "tres golpes internos" perpetrados por "delincuentes" que aceptaba Mauricio Macri.

Elisa Carrió comenzó hablando y destacando virtudes del expresidente de la Nación: "La verdad que el más sincero de todos, con todos sus errores, es Mauricio Macri. El que menos me mintió fue Mauricio".

Luego, contó de las veces que se peleaba con Macri, que no se hablaban, de supuestas faltas de respeto para cerrar con una afirmación hasta ahora desconocida.

"Él -por Macri- entregó mucho para ser Presidente. Él tenía la intención clara y la voluntad y por ahí le traían tipos y yo le decía ese es un delincuente, es un delincuente, a veces me hacía caso, otras no", sentenció Elisa Carrió, reconociendo que Mauricio Macri aceptaba delincuentes, según su visión o investigación, en el gobierno.

Y agregó: "Y cuando no me hacía caso después pasaba lo que pasaba y me decía 'vos tenías razón' y yo le decía espero que me des la razón antes porque te van a voltear. Paramos tres golpes internos muchachos en un gobierno, tres golpes internos".

En mayo de este año, Elisa Carrió mostró más evidencias de las diferencias dentro de Cambiemos al asegurar que "no volvería a apoyar a Mauricio Macri para presidente" y cuestionar a Patricia Bullrich por sus denuncias sobre corrupción de Pfizer sin pruebas.

"Yo lo quiero, vivo sin rencores", dijo la referente de Juntos por el Cambio en una entrevista en 'LN+' sobre su relación con el expresidente. En ese sentido agregó que en las próximas elecciones presidenciales "no volvería a apoyar a Mauricio Macri".

También apuntó contra Duran Barba: "La desaparición de Durán Barba fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Además, lo eché del búnker."

Una vieja historia de idas y vueltas

Ya en 2003, cuando se postulaba a gobernar la Ciudad, Elisa Carrió calificó a Mauricio Macri de "contrabandista"; en 2007 lo tildó de "corrupto"; en 2009 aseguró que "Mauricio Macri tiene una incompetencia feroz" y que era "stupid".

En 2013 señalaba: "Yo no votaría a Macri, pero el pueblo tiene derecho a elegirlo en un arco de partidos".

Poco después, cofundaba Cambiemos con el mismísimo Mauricio Macri en un voltereta casi incomprensible, pero que ella intentó explicar: "Cambié mi opinión sobre Macri después de no poder dormir cuatro meses", sostuvo en diálogo con 'La Nación'.

Pero también agregó detalles sobre aquellas voltereta política que terminó en 4 años de gestión macrista: "Lo decidí al lado de la tumba de Urquiza y me costó lágrimas", afirmó. Cabe recordar que los restos de Justo José de Urquiza están en Concepción del Uruguay. Y concluyó:

En 2020, la ex diputada nacional y una de las artífices de la alianza Cambiemos que llevó a Mauricio Macri a la presidencia dijo en una entrevista con 'Clarín': "Mauricio Macri me dijo 'tu única función es denunciar; es para lo único que servís'. Le corté el teléfono y después le dije que no le iba a hablar nunca más. Y así va a ser".

"Yo lo defendí y soporté lo que me costó hacer la alianza con él, pero hay lugares de los que no se vuelve: hay que tener respeto".

En la entrevista, tampoco se privó de criticar a otros referentes de Juntos por el Cambio, como Rogelio Frigerio: "Hay muchos indecentes en Juntos por el Cambio", aseguró Carrió. Y puso como ejemplo al ex ministro del Interior de Macri: "Rogelio Frigerio nos entregó en la elección apoyando a los candidatos del PJ y no a los nuestros", acusó.