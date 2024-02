El verdadero problema de la convergencia LLA-PRO

LLA y el sucesor en la Anses

En la misma línea se manifestó la diputada nacional María Eugenia Vidal, quien también analizó que LLA y PRO "tienen que ir hacia un lugar común". "Más que una discusión de cargo, tiene que haber una discusión de rumbo", consideró la exgobernadora bonaerense, que fue nombrada como posible sucesora del cordobés Osvaldo Giordano al frente de la Anses, ofrecimiento que no solo descartó que le hayan hecho, sino que además, versiones difundidas por el sitio 'La Política Online', indicaron que el Gobierno analizaría dárselo a Martín Menem para destrabar la negociación con Macri.

Es que la puja por la presidencia de la Cámara de Diputados se convirtió en un punto crucial de la negociación entre Javier Milei y Mauricio Macri, que insiste en pedir que Cristian Ritondo ocupe ese lugar para evitar volver a pasar por situaciones como la de la caída de la ley ómnibus.

La presidencia de un interbloque "no le sirve a Ritondo, no le sirve a Macri y tampoco le sirve a Milei", explicó al mencionado sitio un diputado macrista al tanto de las negociaciones. "No es un capricho, la Cámara de Diputados se conduce desde la Presidencia porque ahí están los resortes para alcanzar los acuerdos, pasó con Emilio Monzó durante la presidencia de Macri y pasó con Massa en el mandato de Alberto Fernández", explicó.

(Posible) alianza en el Congreso

En PRO piden precisiones respecto de cómo podría funcionar una posible alianza en el Congreso. En Diputados, donde hay una profunda fragmentación, los bloques PRO y LLA sumarían, con aliados, 80 voluntades. Las 50 manos que restan sumar para llegar al quorum llevarán un minucioso trabajo de ingeniería parlamentaria después de los fuertes cruces entre Javier Milei y la oposición dialoguista tras el fracaso del proyecto de ley ómnibus.

"Antes de cerrar un acuerdo es importante tener claro cómo vamos a negociar con los otros bloques. Porque sumar 80 para pelearnos con todo el resto no sirve de nada", dijo otra figura de peso al diario 'La Nación' que alude a los ataques que le dedicó el Presidente a los diputados dialoguistas que objetaron artículos o incisos de la ley ómnibus.

El desgaste político sufrido tras el fracaso de la ley ómnibus fue intenso para LLA, empañará sin dudas las próximas negociaciones, e incluso sabiendo que la sumatoria de perfiles como Ritondo, le daría aire, en el PRO dudan del margen de acción que puedan tener.

Hundirse con LLA no es una opción y por eso, en la cúpula PRO coinciden, según algunas versiones en que cualquier acercamiento deberá ser en el marco de un "acuerdo orgánico" que "agregue valor". "Si no serían cargos y nada más", consideraron.

Los cargos...

Mientras, otras versiones hablan de los cargos en La Casa Rosada a lo que apunta (alto) Mauricio Macri. Dicen incluso que les gustaría reemplazar a Nicolás Posse, el jefe de Gabinete de extrema confianza de Javier Milei.

El reemplazante macrista sería Guillermo Dietrich, una figura que ya fue vetada supuestamente por Javier Milei cuando se lo mencionaba como responsable de Transporte, un lugar que fue para Franco Mogetta, un cordobés que zafó de la razzia que se cargó a Osvaldo Giordano en la ANSES y Flavia Royón en Minería... Por ahora.

Para la ministra de Capital Humano, amiga presidencial y con lugar en la quinta de Olivos, Sandra Pettovello, también hay una suplente macrista: María Eugenia Vidal. Experiencia tiene, ya que la exgobernadora bonaerense dirigió Desarrollo Social cuando Macri fue jefe de Gobierno porteño. LLA ya pactó en parte con ella: es vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y desde ahí se convirtió en otra férrea defensora del articulado de la ley ómnibus en particular y de Javier Milei, en general.

"Sería muy extraño que Milei entregara a sus propios", reflexionan, sin embargo, en uno de los ministerios en juego. Nicolás Posse acompaña al economista desde que era asesor en el grupo Eurnekian; lo mismo que Francos. Sin dar el nombre de Pettovello, en 2022, Javier Milei ya pensaba en su amiga para el área social de su eventual Gobierno, cuando no muchos creían que llegara a ser Presidente.

"Falta que Mauricio quiera reemplazar a Karina (Milei)", ironizan en otro despacho. Mientras tanto, de los Caputo (Toto y Santiago) no se habla...

El regreso de Javier Milei

El Presidente Javier Milei regresará al país después de ver al papa Francisco. Y si bien la depuración en el Gobierno ya comenzó, lo cierto también es que quedó a mitad de camino...

Por eso, con Javier Milei en la Argentina, restará que Macri abandone su refugio en Villa La Angostura, para avanzar en la fusión LLA-PRO que por ahora no pasa de un anhelo..

