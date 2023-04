image.png Milei junto a Rivero, en Río Negro.

Mejor aún le fue a la lista de Eguía en Neuquén, ya que pudo meter 4 bancas en la legislatura, además de que quedó por encima de la versión local de Juntos por el Cambio, que fue sin el PRO, porque el partido de Mauricio Macri acordó con Rolando Figueroa, el gobernador electo que destronó al Movimiento Popular Neuquino después de 6 décadas en no perder elecciones.

Eguía celebró el resultado teniendo en cuenta que "esta fuerza en Neuquén es nueva y la armamos en tres meses", dijo en declaraciones a CNN Radio.

image.png Milei junto a Carlos Eguía, en Neuquén.

La satisfacción que hubo entre los libertarios de Río Negro y Neuquén no tuvo eco, sin embargo, en sus referentes nacionales. Particularmente en Javier Milei. El diputado no se pronunció respecto a estos resultados. No emitió tuit ni hubo comentario alguno en la entrevista que concedió por la mañana de este mismo lunes, donde pidió una alianza con Patricia Bullrich, a la que le ofreció competir en una PASO.

Este movimiento de Milei habría sido, no obstante, una consecuencia de los resultados patagónicos de un día antes. Es que en las cercanías del diputado le adjudican haber tenido la convicción de que sus candidatos iban a ganar -algo que no vaticinaba ninguna encuesta, ni ningún otro indicio- sólo por estar referenciados en él.

Así, mientras los referentes provinciales celebraron los resultados, en el círculo íntimo del líder de La libertad avanza los habrían vivido con profunda frustración, derivada de una expectativa desmedida surgida del desempeño del diputado en las encuestas nacionales, que le otorgan cerca de un 25% de intención de voto.

A partir de esas mediciones, Milei habría subestimado la importancia de los armados locales, dejando todo en manos de una popularidad que, queda demostrado, no tracciona por sí sola.

"¿Cómo no vas a armar una épica con estos resultados? Si la izquierda sacara 10 puntos, ¡te venden que hicieron la revolución!", se le reprocha a Milei, quien pareció desentenderse de los desempeños en la Patagonia, que fueron notables a pesar de la escasez de recursos.

Este ninguneo, sumado a la propuesta de una alianza con Bullrich dispararon especulaciones respecto al impacto que los resultados en Río Negro y Neuquén habrían tenido en la autoestima del dirigente libertario.

"Fue una baño de realidad. Y todavía falta. ¿Cuánto creés que va a sacar Martín Menem en La Rioja o Ricardo Bussi en Tucumán? Hay provincias donde ni siquiera va a tener candidatos. Hay una lectura muy ingenua si creés que ganás en los distritos sólo con tu apoyo, sin despliegue territorial", se comentó en los corrillos políticos.

