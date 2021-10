Sigue el desgaste político. El gobierno no pudo frenar el proceso que había empezado previo a las PASO a partir de la foto de Olivos. El gobierno venía recuperando dentro de un contexto muy negativo. El gobierno había logrado que algunos indicadores mejoraran. Con la foto de Olivos se revierte y se profundiza aún más después de las PASO Sigue el desgaste político. El gobierno no pudo frenar el proceso que había empezado previo a las PASO a partir de la foto de Olivos. El gobierno venía recuperando dentro de un contexto muy negativo. El gobierno había logrado que algunos indicadores mejoraran. Con la foto de Olivos se revierte y se profundiza aún más después de las PASO

El segundo punto de la encuesta es que no mejora la política para el gobierno, tampoco le mejora la economía. No está generando un efecto positivo el plan de expansión de gasto público y las medidas que el gobierno viene anunciando. El 70% de los argentinos dicen que sus ingresos van a subir menos que la inflación

Revertir la elección en noviembre le va a ser muy complejo