El Concejo de Rosario aprobó cambios para impulsar la venta en los barrios

La aprobación de esta ordenanza permitirá que los centros comerciales barriales se fortalezcan. Asimismo, contempla operativos de control, tránsito y seguridad acordes a las particularidades de cada uno.

Llegó la hora de los barrios

Por otro lado, el presidente del Bloque Justicialista, sostuvo que la medida consiste en beneficios para los locales de los barrios "aumentando sus ventas, que integrará la ciudad, pero sobre todo, refuerza el sentido de comunidad. Una comunidad organizada es una más segura y menos violenta. Y con más seguridad, la economía funciona mejor. No puede haber desarrollo ni crecimiento económico sin seguridad", aseguró.

"Vivimos en tiempos donde el individualismo y la desigualdad son comunes, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Rosario no es la excepción. Nuestra ciudad presenta importantes desequilibrios", señaló el edil.

image.png Lisandro Cavatorta es reconocido como el concejal de la calle. El edil escucha a los ciudadanos y propone en el recinto.

A raíz de ello agregó que "Solo basta caminar por los barrios y hablar con los vecinos para notar las diferencias en servicios, infraestructura, transporte y seguridad. No estamos hablando de dos ciudades, sino de varias dentro de una sola. A veces parece que ser rosarino significa algo muy distinto según dónde vivas".

La Noche de las Peatonales es una convocatoria que pisa fuerte en Rosario, pero que a muchas familias que están alejadas de las zonas se les dificulta asistir, principalmente a aquellas que se manejan en servicios de transporte, por los altos costo del boleto (hoy en día $940).

"Mientras que algunos vecinos pueden ir y volver caminando, otros tardan el triple o, directamente, no pueden hacerlo. Esa no es la ciudad que queremos. Esa ciudad no le conviene a nadie, vivas donde vivas. Llevar la Noche de las Peatonales a los barrios nos acerca a un futuro donde todos los rosarinos y rosarinas tengan acceso a los mismos recursos y oportunidades", concluyó Cavatorta.

Más contenidos de Urgente24

Científicos hallaron un fenómeno en Saturno que paraliza a la ciencia

Chiqui Tapia eligió un día peronista para consolidarse en AFA

Pasajes a playas paradisíacas de Colombia y El Caribe a mitad de precio

Semana quemada en Córdoba: Cómo están los frentes de incendio

China en alerta máxima por el supertifón Yagi