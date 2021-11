El Banco Nación le frena el carro a Vicentin

Por último, se contempla que los interesados en comprar la defaulteada agroexportadora (Viterra, ACA y y Molinos) cubrirán el normal funcionamiento de las unidades de producción e inyectará unos US$300 millones por año para el capital de trabajo.

Claudio Lozano. Claudio Lozano, el director del Banco Nación, catalogó la oferta de Vicentin como "inaceptable".

En principio, el juez Fabián Lorenzini, que lleva adelante el concurso preventivo de Vicentin, tiene plazo hasta el 16 de diciembre para expedirse sobre la oferta presentada. Según trascendió, en los próximos días comenzará a reunirse con los acreedores para conocer sus opiniones.

Según informa el diario El Litoral, para que la oferta sea convalidada necesita al menos el aval de 50% más uno de los acreedores (los granarios son la clave en este caso) y del 66,66% del capital (los bancos financieros tienen allí el peso decisivo).

Cabe recordar que Vicentin debe u$s1.400 millones de dólares a 1.700 acreedores aproximadamente. El principal acreedor es el Banco Nación, a quien le debe unos 300 millones de dólares; a los bancos internacionales les debe 500 millones de dólares; y al sector del agro le debe unos 450 millones de dólares.

En las últimas horas, trascendió que el Banco Nación no aceptaría la propuesta de Vicentin. Eso deslizó Claudio Lozano, el director de la entidad, que catalogó la oferta como "claramente inaceptable".

“Hace unas horas nos vinieron a hacer una propuesta sencillamente inaceptable, nos proponen recuperar el capital en 56 años, lo cual implica una quita del 82%”, expresó Lozano en diálogo con Radio Diez de la ciudad santafesina de Reconquista.

Si bien es cierto que el directorio del Banco Nación aún no se pronunció al respecto, los dichos de Claudio Lozano ya marcan una postura. Si la entidad no llegara a aceptar finalmente la oferta propuesta, Vicentin quedaría en una situación muy delicada: al borde de la quiebra, y con mas de mil empleados en la calle.

Según el director de la entidad, Vicentin pretende “poner otro grupo empresario, quedarse con el 10% de las acciones y hacerles una quita a todos sus acreedores del 70%, y a nosotros del 82%”, por lo que consideró que “no se puede ni empezar a conversar”.

“Vicentin recibió u$s 300 millones y no los pagó. El Banco, razonablemente, utiliza la garantía. El problema es Vicentin, no el Banco Nación. Lo que tiene que hacer Vicentin es reorganizar la situación y ver cómo resuelve el problema con sus acreedores, entre ellos con el banco”, expresó el funcionario.

Por último, Claudio Lozano apuntó contra Fabián Lorenzini: “El concurso está totalmente amañado, conducido por un juez que no hace otra cosa que lo que la empresa dice. El juez no ha querido poner en juego la totalidad de los activos del grupo, que es con lo que deberían responder frente a sus deudas”.