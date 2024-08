¿Efecto 'Bolsos de López'?: El caso Fabiola, la crisis del peronismo y la oportunidad de Milei

Milei, por su parte, aprovecha el episodio para fortalecer su posicionamiento ideológico, en especial contra las políticas de género, que calificó como "una estafa de la cual se beneficiarion unos pocos, pero que financiaron todos los argentinos".

En un extenso posteo en la red social X, el Presidente reivindicó su histórica postura contra la burocracia estatal y aseguró que "la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres". Afirmó que, por el contrario, "la única solución para bajar el delito es ser duros contra quienes los cometen".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1821233495307649096&partner=&hide_thread=false LA HIPOCRESÍA PROGRESISTA



A pesar de sufrir constantes ataques y difamaciones, siempre tuvimos el coraje de decir la verdad. Sin importar las consecuencias. Porque ese es nuestro compromiso con la sociedad. Compromiso que cumplimos el día 1 de gobierno terminando con esta estafa… — Javier Milei (@JMilei) August 7, 2024

Pero Milei no salió a hacer un aprovechamiento político del caso más allá de esa cuestión puntual. El vocero presidencial Manuel Adorni, quien deja sentada a diario la posición oficial sobre los temas, redujo su comentario a lamentar cualquier tipo de violencia a pedir por un pronto esclarecimiento en la justicia.

Pero está claro que al Gobierno le conviene y puede usufructuar un cambio la agenda justo cuando las encuestas de opinión pública muestran un decaimiento en el apoyo a Milei por un deterioro de las expectativas a 8 meses de iniciada la gestión. La inflación bajó del pico de 25% producto de la devaluación, pero el poder adquisitivo aún no se recompone y aumenta la preocupación por el desempleo en el marco de una fuerte recesión cuya salida no está aún a la vista.

El caso Fabiola es muy oportuno para alterar la conversación pública, pero más que nada para acrecentar el desprestigio de la única fuerza política que hoy aspira a disputarle el poder en las próximas elecciones.

Salvando las distancias, el caso que estalló en las últimas horas remite al escándalo que se generó a partir del hallazgo del exfuncionario kirchnerista José López intentando esconder bolsos con US$10 millones en un convento de la localidad de General Rodríguez. Se le puso así una imagen concreta al sin número de sospechas y denuncias de corrupción del ciclo que gobernó la Argentina durante 12 años. Gobernaba entonces Mauricio Macri, al que se le había disparado la inflación y la recesión después de la apertura del cepo cambiario meses antes.

"A Milei le habrá tocado una de las peores herencias económicas, pero la herencia política que recibió es una fuente inagotable de legitimación, de parte de actores que a falta de su desprestigio del pasado, le siguen ofreciendo en el presente desprestigio diferido", sostuvo en un tuit el analista político Lucas Romero.

Para Juan Courel, de la consultora Alaska y militante peronista, el episodio de Fabiola así como el de la fiesta en Olivos durante la cuarentena impactan en la capacidad del peronismo de "sostener un discurso político en el espacio público con cierto grado de verosimilitud y capacidad de interpelar a una mayoría".

El episodio que involucra la violencia de género, sostiene Courel, "de ninguna manera va a quedar encapsulado en la pérdida de reputación" de Fernández y que "las disculpas y condenas en bloque -incluso sinceras- son necesarias pero no suficientes". "Hará falta un esfuerzo largo y meticuloso para atar palabras y percepciones", completó en un hilo en la red social X.

El caso de Fernández es un problema para el peronismo, que viene acumulando casos similares en un aspecto del que el exPresidente decía ser un abanderado. La reciente condena del gobernador tucumano José Alperovich y el procesamiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por abuso sexual ponen en fuerte entredicho el discurso que el PJ, apuntalado por el kirchnerismo, adoptó en los últimos años. Fernández fue titular del PJ hasta que fue forzado a dar un paso al costado tras la debacle electoral.

La denuncia de Fabiola que pone en primer plano esa tensión entre lo dicho y lo hecho aumenta el desprestigio de la fuerza política que tuvo su peor derrota histórica en la balotaje de noviembre último, producto de una crisis económica que profundizó luego de heredarla. Para el politólogo Federico Zapata, el peronismo sufre un "default moral" cuando en los últimos años "operó con supremacía moral". "Se le desfondó ese piso", dijo.

