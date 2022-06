Pero luego, a la hora de la votación en particular, “las modificaciones me las pasaron manuscritas y no entendía la letra”, expresó. Y continuó: “Es la primera vez que me toca defender como miembro informante una ley y ante los gritos (del Frente de Todos) yo paraba, pretendía ser educado, y quería responderles que no estábamos haciendo ninguna trampa”.