diana mondino.jpg Diana Mondino volvió a aclarar que el "mercado de órganos" no implica transacciones económicas y que apoya el matrimonio igualitario.

“Así que si a uno no le gusta un candidato y a otro no le gusta otro, ya tienen sus candidaturas, ya tienen sus votos…”, concluyó.

Vaticano y China

Sobre las relaciones con el Vaticano, Mondino explicó: “La Argentina tiene una larguísima tradición, no solo cultural o social, sino que tenemos relación con todos los estados y muy importante el Estado Vaticano”.

Y ratificó: “Eso no se cambia, no se cambió. Se dijo 40.000 veces que no se cambia ni se cambiará”.

Y sobre los vínculos con China, especificó: “Empecemos por el swap. Del swap chino no se conocen los detalles. Massa hizo un viaje de no sé qué cantidad de horas a China para firmar algo que en realidad lo podés hacer, digamos, se puede hacer en forma electrónica, no necesitas salir de tu escritorio ni cinco minutos”.

“Lo que nosotros hemos dicho en todos los temas es que no vamos a tener tratos secretos ”, aclaró quien sería la canciller de Milei si éste es presidente.

“El Estado no va a interferir en lo que vos quieras comprar o vender a cualquier país del mundo. Hoy tenemos un país, un gobierno, que decide quién puede comprar qué cosa”, completó.

Matrimonio igualitario y mercado de órganos.

Sobre el matrimonio igualitario, Mondino reiteró algo que ya había dicho en otros medios: “Aclaré que estoy de acuerdo, además, en todas las decisiones que hagan libres de una persona y terminé diciendo, si una o dos personas están más felices, ¿por qué no? Y eso lo dije más que claro”.

“Y después, en un programa, a Javier, a él también le preguntaron, y aclaró, ¿por qué habría de tener una opinión diferente?”, recordó.

Y en cuanto al mercado de órganos, indicó: “Ahí aclaré también que es una cuestión donde no hay transacciones económicas, en donde se permite que las personas puedan tener acceso a más opciones que las que tiene hoy. Después supe, no lo sabía en ese momento, que, por ejemplo, el transparte que ha recibido alguna gente muy conocida ha sido de esta manera. El nombre técnico que acá se está usando es trasplante cruzado”:

También confirmó que se seguirá manteniendo la estructura del Incucai: “Obvio, ¿y cómo lo vas a hacer si no? ¿De dónde sale eso? A ver, no hay nada ni nadie en el universo que yo conozca que pueda estar a favor de la venta de órganos en sí mismo. Lo que se está es diciendo es que permitimos que cuando alguien tenga una tragedia, que generalmente estas son donaciones de una persona que ha fallecido, que tiene fallecimiento en condiciones muy particulares, rápidamente alguien pueda recibir esa donación sin necesidad de hacer todo un trámite que hoy vos tratás en algunos casos de tener tu propio donante, etc. Pero por supuesto tiene que haber algo...Pensalo como un banco de sangre eventualmente”.

Apoyo de Macri

Sobre el acuerdo con Macri y las propuestas económicas de Milei, Mondino expresó: “Esperemos poder hacer todo lo que hemos pensado en economía y vamos a tener un país maravilloso, sí, ojalá que sí”.

“Si Macri apoyar esas ideas, bienvenido es”, respondió sobre si el expresidente está de acuerdo con todas las propuestas económicas de Milei.

“Todos los argentinos que quieran trabajar por un país mejor son necesarios, más que bienvenidos, es fantástico”, acotó.

