Del frustrado 'Albertismo' a la ilusión de 'Kicillof Conducción'

En algún momento, ellos se ilusionaron conque ese rol, por la importancia que tiene en términos territoriales, lo iba a encarar el gobernador Axel Kicillof. No es necesario romper con CFK pero sí poner límites a su influencia. El correr de los días y los meses van mostrando otra dirección. En las cercanías del gobernador sostienen que no tiene sentido acelerar los tiempos. Y que el año que viene para Kicillof las listas no son su tema central.