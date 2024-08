Defensa Nacional: Los generales retirados más activos que nunca

El ministro Luis Petri quiere realizar acciones que le permitan construir una candidatura a gobernador de la Provincia de Mendoza: no es un secreto. A esto apuntan todas sus acciones desde el Ministerio de Defensa. Pero el debate se plantea si eso contribuye a la Defensa Nacional, que es algo diferente. Los generales en actividad -todos noveles- no pueden expresar su opinión acerca del proyecto enviado por Petri al Congreso para provocar que los uniformados -a quienes no les cumplió la equiparación salarial- salgan a patrullar, si fuese necesario, el rol de fuerza de seguridad interior. Los generales retirados son voceros del descontento, en ese y en otros temas. Por eso el autor afirma, "Los generales retirados están más activos que nunca". Aquí su texto completo: