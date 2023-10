Debate Nº1 en Santiago del Estero: Previsible menos las Leliqs

Live Blog Post

Ahora, qué harán con la economía

Javier Milei comenzó describiendo el deterioro de la Argentina, tal como ya se conoce el 'modelo de la Casta'. Milei luce sólido en el discurso que ya expuso sobre el déficit fiscal y su impacto en las crisis cíclicas, la deuda pública y la destrucción de la moneda. Su propuesta: Reforma del Estado, bajar drásticamente el gasto público, simplificar el sistema tributario, privatizar, abrir la economía y cerrar el BCRA. "En 15 años podría alcanzar el nivel de vida de Italia, si me dan 20 Alemania y si me dan 35, Estados Unidos".

Miryam Bregman pide derecho a réplica. Lo acusa de empleado de los grandes empresarios, que ya es parte de la Casta, que no es un león sino un gatito mimoso del poder económico.

Juan Schiaretti dice que Milei propone medidas milagreras. Reivindica el equilibrio fiscal de Córdoba. Y que la oposición se haga carga del Banco Central independiente. Tipo de cambio único pero con transición desdoblado y evitar la hiperinflación.

Sergio Massa dice que Milei plantea la vuelta de las AFJP, la privatización de YPF, un modelo de dolarización que sólo tienen Zimbabwe, El Salvador y Ecuador, y que eliminará la universidad pública. Obviamente con equilibrio fiscal y acumulación de reservas.

Javier Milei quiere responderle a Sergio Massa: le reprocha que destruyó la jubilación ya que gestionó ANSeS, y que YPF está mermando el valor de mercado. Luego el desastre fiscal con Plan Platita 2.

Milei ignoró a Bergman y a Schiaretti.

Massa le replicó: "Zimbabwe, Ecuador y El Salvador es la propuesta de Milei. Reivindicó exportación de energía y valor agregado. "Poner la bandera de otro país en el Banco Central y Malvinas es lo que propone este señor y las Pymes están condenadas".

Patricia Bullrich quiere terciar. Sale en defensa del BCRA: sólo no tienen Banco Central 3 países que son paraísos fiscales. Luego arremete contra la dolarización sin dólares. Y acusa que Milei no tiene plan serio ni eficiente.

Javier Milei ignora a Bullrich y vuelve sobre Massa. No importa cuántos países y le dice que la emisión monetaria es una estafa, un robo: US$ 280.000 millones han robado, este gobierno US$ 90.000 millones con tanta emisión. Lo acusó de distorsionar precios.

Juan Schiaretti a Massa: Hablar no, hay que hacer. Dijo que en Córdoba hay equilibrio fiscal y no hay medidas monetarias milagreras. Recuerda el motivo de la caída de la convertibilidad por desequilibrio fiscal. Le dijo a Massa que no conceda subsidios a todos en forma indiscriminada.

Ahora, 2 minutos de Massa: Habló de los errores de este Gobierno y pidió disculpas por Martín Guzmán sin mencionarlo. Y presentó su plan económico: una moneda digital argentina con una Ley de Blanqueo, que pueda traerse el dinero del exterior pero subir las penas de la Ley Penal Tributaria. También un Programa de Desarrollo Exportador apuntando a Pymes y Economías Regionales con reducción de impuestos que también tendrán quienes usen la moneda digital argentina, modelo que han usado 100 países.

Retruca Myriam Bregman: 3 cosas que oculta Massa. Él garantizó el acuerdo con el FMI, le concedió la devaluación del FMI y la inflación se fue arriba, y el Presupuesto 2024 ya lo ató al FMI y aumentará la pobreza. No hay soberanía con las botas del FMI sobre nuestras cabezas.

Juan Schiaretti: Pregunta a los argentinos si les mejorò la vida Sergio Massa. Y da números del dólar a $800. También dijo que es el ministro del Gobierno kirchnerista. Dijo que Massa llevó al país al borde de la hiperinflación.

Javier Milei: Ministro Massa, qué lindo todo eso pero no lo puede hacer si no baja la inflación. Alimentos estamos en 470% y Mayoristas en 700%, Leliq al borde de la hiperfinflación.

Patricia Bullrich dice que Sergio Massa es el peor ministro de Economía y no puede ser Presidente. Lo acusa de haber aumentado 40 impuestos. Y mencionó a Martín Insaurralde, dijo que duplicó todos los desequilibrios.