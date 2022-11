De cuchillo a pistolón: La "evolución" de los robos

Sin embargo, el joven se quejó porque en ningún lado le quisieron tomar la denuncia, a pesar de que él colaboró aportando los videos de la cámara de seguridad. “En la Comisaría N° 2 de 38 entre 7 y 8 ni siquiera me abrieron la puerta. Me atendieron desde la ventana y de mala manera pero no me tomaron la denuncia”, aseguró el empleado.