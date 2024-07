Cristina Kirchner cuestionó al Gobierno y explicó cuál es "el problema de la Argentina"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/somosgelatina/status/1807562728887726161&partner=&hide_thread=false “El superávit es trucho e insostenible” pic.twitter.com/vF6YoA1vDU — Gelatina (@somosgelatina) June 30, 2024

"Esta derecha de acá me parece muy anacrónica. Muy que se quedó en la Guerra Fría. Te hablan del comunismo, de cosas que no existen y mientras tanto tenés un mundo que se va a reacomodar geopolíticamente en bloques y acá no sé qué es en lo que se está pensando", consideró la dirigente.