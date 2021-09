Crisis 2021: Peronismo vs. peronismo, traición y desmarque

Hay una toma de conciencia. Sin embargo, toman conciencia pero no saben cómo sigue. ¿Por qué? porque nunca fueron peronistas. Porque estaban en el peronismo tal como se puede estar en un hotel de vacaciones. Y descubrieron que no era así. Para ser peronista de verdad hay que combatir. Entonces tuvieron que salir a combatir. Hay una toma de conciencia. Sin embargo, toman conciencia pero no saben cómo sigue. ¿Por qué? porque nunca fueron peronistas. Porque estaban en el peronismo tal como se puede estar en un hotel de vacaciones. Y descubrieron que no era así. Para ser peronista de verdad hay que combatir. Entonces tuvieron que salir a combatir.