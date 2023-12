Córdoba: Fuerte podredumbre policial se llevó a otro "jefe"

Olor a podrido

La causa “Bomberos” no es el único escándalo de seguridad desatado actualmente en Córdoba. Además, el Sistema Penitenciario de Córdoba (SPC) también sufrió un fuerte sacudón en las últimas semanas cuando se destapó un entramado de “kioscos” en los cuales los presos podían comprar privilegios como celulares, drogas y otros artículos, además de mejores condiciones de alojamiento.

Todo ello habría sido provisto por funcionarios a cambio de coimas en varias cárceles de la provincia. Por esa causa, cayó el encargado del SPC desde hace décadas, Juan María Bouvier.

A ello se suman sendas causas de presunta violencia de género contra ex funcionarios importantes como el ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera y el ex jefe de Defensa Civil, Diego Concha.

Córdoba cambió la cúpula policial.

Cambio de aire

En todos los casos, se trata de funcionarios que ingresaron durante la gestión de Juan Schiaretti. De hecho, una de las primeras medidas de Martín Llaryora fue la remoción de la cúpula policial y el ingreso de nuevos jefes.

Además, el nuevo gobernador estableció una nueva Ley de Seguridad, con la cual buscaría cortar de raíz los entramados corruptos que se generaron en muchos años de servicio en algunos casos.

