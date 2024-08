Construir "ideas de equilibrio" para renacer: Cómo vive el peronismo el Albertogate

Dentro del peronismo hablan del tema y aunque le huyen a la prensa hacen llegar sus opiniones a quienes esperaban en Pasos Perdidos alguna declaración potente. Hay quienes dicen que "no lo pueden creer", otros dicen estar "con mucha bronca" con el expresidente y algunos admiten que descreen de la denuncia de Fabiola Yañez.

"Hay un periodista que estaba de vacaciones hace un mes y medio en Europa y fue invitado por Alberto y Fabiola a comer. Pidieron comida, estaban Alberto, Fabiola, la mujer del periodista, el periodista, sus hijos. Todo normal, hace mes y medio habrá sido. Yo la verdad no lo puedo creer, también creo que hay algo raro y que hubo presiones para que ella -por la exprimera dama- fuera inducida a denunciar", contó otro legislador peronista K. Una periodista le refutó: "Más allá si fue inducida, el problema es que le pegaba". El diputado nacional fue salvado de la situación por su jefe de prensa y lo retiró del círculo.

Cristina no habla de la vida privada con ningún dirigente. Sólo habla de política. pic.twitter.com/OxJBcD0l06 — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) August 15, 2024

El peronismo "al lado de la víctima"

De todos modos, hubo unos pocos que sí salieron a hablar en ON y públicamente ante los periodistas acreditados en el Congreso de la Nación. Fueron políticamente correctos pero hablando mal y pronto: no le sacaron el culo a la jeringa.

El exministro de Desarrollo Social y hoy diputado de la Nación, Daniel Arroyo, fue uno de ellos. En diálogo con Urgente24 opinó sobre el escándalo Albertogate y aclaró que "siempre" está "del lado de la víctima".

"Yo siempre al lado de la víctima y la víctima es la mujer, Fabiola, que denuncia violencia de género", de todos modos, pidió prudencia y consideró que lo mejor es "esperar que la Justicia determine" cuál será el castigo del expresidente de demostrarse su culpabilidad.

"Yo fui ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires hace varios años y allí teníamos cinco lugares con domicilio protegido cuando la mujer que era golpeada por el marido... Hablé mucho con las mujeres y aprendí, primero, que las mujeres denuncian cuando pueden, y segundo, que efectivamente hay que ponerse del lado de la víctima, del caso de la mujer, y esperar que define la justicia".

Consultado sobre si se había comunicado en los últimos días con el expresidente Alberto Fernández, Arroyo aclaró: "No, no hablé con él, la verdad que me sorprende absolutamente, estoy sorprendido pero claramente sigo con esta idea siempre al lado de la víctima".

FINAL DEL PERONISMO, ÚLTIMA MODA. Por el catastrófico epílogo del gobierno desperdiciado a los cachetazos de Alberto Fernández, El Poeta Impopular, volvió a ponerse de moda el viejo asunto del final de la superstición del peronismo. Cíclica problemática que estimula con… — Jorge Asis (@AsisOberdan) August 12, 2024

La reconstrucción del peronismo y compasión por los "muertos"

"Yo a los muertos no les pego y Alberto ya está muerto", dijo una legisladora nacional del peronismo que prefiere "no dar declaraciones", pero lo que dejó claro es que el escándalo de Alberto Fernández y Fabiola Yañez es "un condimento más" para que se ejecute "de una vez por todas" la renovación del peronismo.

En esa supuesta renovación vienen trabajando varios integrantes del peronismo no K, que creen que es posible "resucitar de esta catástrofe" sin el kirchnerismo adentro, es decir, sin La Cámpora. "A Alberto lo eligió Cristina, o sea, La Cámpora, así nos fue. No más preguntas señor juez", ironizó la legisladora nacional.

Sobre ese planteo de renovación y aprovechando que fue uno de los pocos que salió a hablar con la prensa en el Congreso, Urgente24 le consultó al exministro sobre el futuro del peronismo:

- ¿Está muerto el peronismo o solo está atravesando su peor momento?

- "Yo creo que el peronismo está en una crisis profunda ya de antes de esta situación, la sociedad votó algo que no sabía que era ni para dónde iba con tal de no seguir como estamos y con tal de no votar peronismo", respondió Arroyo.

A su vez, consideró que lo ideal es "empezar a construir otras ideas", con la conciencia de que hoy por hoy "está rota y quebrada la relación de la sociedad con la política; y muy especialmente con el peronismo".

"Hay que construir otras ideas, en mi opinión, ideas de equilibrio. No puede ser 'el Estado todo y distribuir lo que no hay', pero tampoco lo del Gobierno de ahora que es 'todo al mercado a lo bestia' y nada nada más. Ni siquiera acompañar a los electrodependientes, la persona que tiene que estar conectada 24 horas a electricidad porque tiene una discapacidad. Entonces, es un equilibrio", dijo.

"Si logramos construir ideas de equilibrio e ideas razonables para adelante, la sociedad nos va a escuchar, nos va a mirar y va a recuperar la confianza en el peronismo", sentenció.

Mientras tanto, en la vereda del frente, La Libertad Avanza (LLA), hay quienes festejan la desgracia K, aunque la felicidad no es completa: el espacio violeta está agrietado y hay libertarios ahí adentro que ni siquiera quieren a Martín Menem y tratan de armar una especie de revolución en el bloque. Problemas menores y resultado de la inexperiencia que reina en el espacio libertario, si se compara con el desastre al que por estas horas deben enfrentarse los que, dentro y fuera del Congreso, defendieron con uñas y dientes al expresidente de la nación.