"Con la nueva fórmula, los jubilados están 20 puntos atrás de noviembre 2023"

En la práctica en abril se da la indexación pero no automática ya que se agregan los porcentajes adicionales para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo, pero no parece ser suficiente.

“Es difícil decirle a un jubilado que ganará menos que con Alberto Fernández en noviembre. Los jubilados, aún con esta fórmula nueva, están más de 20 puntos atrás de lo que estaban con su jubilación en noviembre de 2023. Por eso nosotros propusimos en el proyecto de ley que presentamos en el Congreso el año pasado que le pongan UVAS (Unidades de Valor Adquisitivo) a partir de diciembre y no se tendría que discutir una fórmula. Las jubilaciones tendrían un poco de recomposición y recompondrían la inflación generada este año, para que ganen al menos lo que ganaba en noviembre”, planteó Tetaz.

Ajuste

“En 2023 hubo 211% de inflación y a los jubilados les dieron aumentos por 110%”, recordó Tetaz, quien a su vez cuestionó los beneficios fiscales de Tierra del Fuego y los beneficios a las empresas que no entraron en el ajuste que aplicó Milei en las cuentas públicas: “Que 2 puntos del PBI sean de recorte de beneficios a empresas. El gasto fiscal no se tocó. El Gobierno mantiene el presupuesto de marzo porque le sirve y al mismo tiempo sacuden a los jubilados”.

“Entiendo que el déficit fiscal es un problema y hay que tratar de resolverlo, pero si me mostrás un resultado fiscal donde el 90% es como perdieron los jubilados en el último año, los jubilados están pagando el ajuste”, concluyó el economista.

“La sostenibilidad dependerá de la reacción de los jubilados”, sentenció.

Sobre el rol del Congreso en el establecimiento de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, Tetaz explicó que “el Congreso debe imponer una nueva fórmula, dar la discusión”.

El Gobierno dice que impone la fórmula por decreto por las “dilaciones” del Congreso pero “José Luis Espert maneja Presupuesto y Hacienda y hay varios proyectos presentados esperando tratamiento en comisión y el que está frenando el tratamiento es el propio Gobierno, si quieren discutirlo lo discutimos ahora”, desafió.

“Si hay fórmula, derogará al decreto vigente ahora”, aclaró el legislador.

“En una semana podemos tener una nueva ley si el Gobierno quiere, ahora el Gobierno se hará el distraído para convocar a las sesiones”, finalizó.

